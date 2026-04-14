Seoul, 14. ⁠Apr (Reuters) - Nordkorea hat nach eigenen Angaben erneut strategische Marschflugkörper und Anti-Schiffs-Raketen von seinem Zerstörer Choe Hyon aus getestet. Die Tests seien Teil von Prüfungen der operativen ‌Effizienz des Kriegsschiffs durchgeführt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Machthaber Kim Jong Un habe die Tests ⁠zusammen mit ⁠hochrangigen Verteidigungsbeamten und Marinekommandeuren beobachtet. Zwei strategische Marschflugkörper und drei Anti-Schiffs-Raketen seien abgefeuert worden, um das integrierte Waffenkommandosystem des Schiffs zu überprüfen, die Besatzungen in den Abschussverfahren zu trainieren und die Genauigkeit sowie ‌die Störfestigkeit der verbesserten Navigationssysteme ‌zu verifizieren.

Die Marschflugkörper seien etwa 7.869 bis 7.920 Sekunden geflogen, die Anti-Schiffs-Raketen etwa 1.960 bis 1.973 Sekunden über den ⁠Gewässern vor der Westküste des Landes, meldete KCNA weiter. ‌Beide hätten ihre Ziele ⁠mit ultra-präziser Genauigkeit getroffen. Kim sei am selben Tag über die Waffensystempläne für zwei weitere im Bau befindliche Zerstörer unterrichtet worden. Er habe ‌erklärt, die Stärkung der ⁠nuklearen Abschreckung des Landes bleibe ⁠oberste Priorität. Zudem habe er eine Verbesserung der strategischen und taktischen Schlagfähigkeiten sowie der Schnellreaktionsbereitschaft gefordert. Pjöngjang hatte erstmals im April 2025 Waffen auf dem 5.000-Tonnen-Kriegsschiff der Choe-Hyon-Klasse getestet. Kim hatte im vergangenen März persönlich einen Raketentest von dem Schiff aus überwacht.

(Bericht von Kyu-seok Shim. Geschrieben von Isabelle Noack. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)