Novo Nordisk KI-Deal, Oracle Energie-Plan, Credo Photonics

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Novo Nordisk: KI als Wachstumstreiber
Die Partnerschaft mit OpenAI bringt frische Dynamik in die Wirkstoffforschung für Novo Nordisk. Wie stark kann KI die Pipeline beschleunigen – und was bedeutet das für den Wettbewerb?
Oracle: Energie für den KI-Boom
Oracle baut seine Infrastruktur aus – gemeinsam mit Bloom Energy. Warum Stromversorgung plötzlich zum entscheidenden Faktor für Rechenzentren wird.
Credo: Einstieg in die Photonics-Welt
Credo Technology Group positioniert sich neu im Datacenter-Markt. Welche Rolle optische Verbindungen künftig spielen – und warum Analysten hier weiteres Potenzial sehen.
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