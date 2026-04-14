Märkte heute

Novo Nordisk KI-Deal, Oracle Energie-Plan, Credo Photonics

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Deutsche Telekom, Novo Nordisk, LVMH, Goldman Sachs, Almonty, AeroVironment, Chevron, Sandisk, Oracle, Credo Technology.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Novo Nordisk: KI als Wachstumstreiber

Die Partnerschaft mit OpenAI bringt frische Dynamik in die Wirkstoffforschung für Novo Nordisk. Wie stark kann KI die Pipeline beschleunigen – und was bedeutet das für den Wettbewerb?

Oracle: Energie für den KI-Boom

Oracle baut seine Infrastruktur aus – gemeinsam mit Bloom Energy. Warum Stromversorgung plötzlich zum entscheidenden Faktor für Rechenzentren wird.

Credo: Einstieg in die Photonics-Welt

Credo Technology Group positioniert sich neu im Datacenter-Markt. Welche Rolle optische Verbindungen künftig spielen – und warum Analysten hier weiteres Potenzial sehen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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Deutsche Telekom
Oracle
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Chevron
SanDisk
Bloom Energy
Goldman Sachs
Credo Technology Group
AeroVironment
Novo Nordisk (ADR)

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