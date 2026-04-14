Novo Nordisk KI-Deal, Oracle Energie-Plan, Credo Photonics

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Novo Nordisk: KI als Wachstumstreiber

Die Partnerschaft mit OpenAI bringt frische Dynamik in die Wirkstoffforschung für Novo Nordisk. Wie stark kann KI die Pipeline beschleunigen – und was bedeutet das für den Wettbewerb?

Oracle: Energie für den KI-Boom

Oracle baut seine Infrastruktur aus – gemeinsam mit Bloom Energy. Warum Stromversorgung plötzlich zum entscheidenden Faktor für Rechenzentren wird.

Credo: Einstieg in die Photonics-Welt

Credo Technology Group positioniert sich neu im Datacenter-Markt. Welche Rolle optische Verbindungen künftig spielen – und warum Analysten hier weiteres Potenzial sehen.