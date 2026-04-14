Nvidia dementiert Gespräche über PC-Hersteller-Kauf

New ⁠York, 13. Apr (Reuters) - Der Chiphersteller Nvidia befindet sich nach eigenen Angaben in ‌keinerlei Diskussionen zum Kauf eines PC-Herstellers. Das sagte ein ⁠Sprecher ⁠am Montagabend. Das Branchenportal "SemiAccurate" hatte zuvor berichtet, Nvidia führe seit mehr als einem Jahr ‌Gespräche über einen ‌entsprechenden Kauf. Die bereits seit Ende 2024 geführten ⁠Verhandlungen hätten nun eine kritische ‌Phase erreicht. ⁠

Ein konkretes Übernahmeziel wurde in dem Bericht nicht genannt. Die Aktien ‌des ⁠PC-Herstellers Dell hatten gleichwohl ⁠rund sieben Prozent zugelegt und die von HP rund drei Prozent.