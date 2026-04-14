Nvidia dementiert Gespräche über PC-Hersteller-Kauf

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New York, 13. Apr (Reuters) - Der Chiphersteller Nvidia befindet sich nach eigenen Angaben in keinerlei Diskussionen zum Kauf eines PC-Herstellers. Das sagte ein Sprecher am Montagabend. Das Branchenportal "SemiAccurate" hatte zuvor berichtet, Nvidia führe seit mehr als einem Jahr Gespräche über einen entsprechenden Kauf. Die bereits seit Ende 2024 geführten Verhandlungen hätten nun eine kritische Phase erreicht.
Ein konkretes Übernahmeziel wurde in dem Bericht nicht genannt. Die Aktien des PC-Herstellers Dell hatten gleichwohl rund sieben Prozent zugelegt und die von HP rund drei Prozent.
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