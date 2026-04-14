Wien, 14. ⁠Apr (Reuters) - Die österreichische Bank Bawag übernimmt das irische Geldinstitut Permanent TSB Group (PTSB) für rund 1,62 Milliarden Euro. Darauf hätten sich beide Seiten geeinigt, teilte die Bawag am Dienstag mit. Den Aktionären werde ‌ein Barangebot von 2,97 Euro je Anteilsschein gemacht. Der irische Finanzminister, der rund 57,5 Prozent der PTSB-Aktien hält, befürworte die ⁠Transaktion ebenso ⁠wie der Verwaltungsrat der irischen Bank.

Mit dem Zuschlag setzt sich die Bawag gegen Konkurrenz aus den USA durch. Im März war bekanntgeworden, dass der Finanzinvestor Lone Star sowie ein Konsortium der Beteiligungsgesellschaften Sixth Street und Centerbridge Partners an dem formellen ‌Verkaufsprozess teilnahmen. Der Abschluss der Übernahme unterliegt ‌den Angaben zufolge noch mehreren Bedingungen. So müssen unter anderem die PTSB-Aktionäre, die zuständigen Behörden sowie der irische High Court dem Geschäft ⁠zustimmen. Die Bawag ist neben den Kernmärkten Österreich und Deutschland auch ‌in den USA, den Niederlanden, der ⁠Schweiz und Großbritannien aktiv.

PTSB hatte sich im Oktober 2025 selbst zum Verkauf gestellt, um dem irischen Staat den Ausstieg zu ermöglichen. Die hohe Regierungsbeteiligung ist ein Überbleibsel ‌aus der Finanzkrise vor mehr ⁠als 15 Jahren, als das Institut ⁠durch die größte staatliche Rettungsaktion in der Euro-Zone vor dem Aus bewahrt wurde. PTSB ist das kleinste der drei irischen Geldhäuser und kommt auf einen Anteil von 20 Prozent am heimischen Hypothekenmarkt. Der irische Bankensektor gilt als stark konzentriert, nachdem sich vor vier Jahren die belgische KBC und die britische NatWest aus dem Markt zurückgezogen hatten.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, ⁠redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)