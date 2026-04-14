Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG

14.04.2026 / 14:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A2YNT30

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.04.2026
     Kursziel:                  200,00 EUR (zuvor: 175,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Preview Q1: Trotz Irankonflikt starkes Quartal sowie im Anschluss weiterhin
anziehende Dynamik erwartet

Alzchem wird am 30. April den Q1-Bericht vorlegen. Wir rechnen mit einem
weiteren starken Quartal und einer Bestätigung der Jahresziele. Wenngleich
die jüngsten geopolitischen Entwicklungen grundsätzlich eine Belastung für
die deutsche Chemieindustrie darstellen, erwachsen aus dem Portfolio von
Alzchem u.E. auch neue Chancen.

[Tabelle]

Rekordmarge für Q1 erwartet: Für das erste Quartal rechnen wir mit einem
leichten Umsatzanstieg auf 148,0 Mio. EUR (+2,3% yoy), der maßgeblich durch
eine sehr robuste Nachfrage bei Specialty Chemicals (u.a. Nitroguanidin
(NQ); Kreatin) getragen und vom Kapazitätsausbau bei Kreatin aus Q3/25
begünstigt sein dürfte. Ergebnisseitig sollte sich dies in einem erneut
überproportionalen Zuwachs auf ein Konzern-EBITDA von ca. 30,5 Mio. EUR
niederschlagen, womit die operative Marge erstmals in Q1 die Marke von 20%
überschreiten dürfte (Q1/25: 18,9%). Vor diesem Hintergrund und trotz der
gravierenden Folgen des Irankrieges für die Energiepreise und letztendlich
die Gesamtkonjunktur gehen wir von einer Bestätigung der Jahresziele
(Umsatz: ca. 600 Mio. EUR; EBITDA: ca. 126 Mio. EUR) aus. Nicht zuletzt hält
Alzchems 'Power-Portfolio' (>900 Produktmarken) mit dem Düngemittel Perlka
(MONe: Jahresumsatz ca. 45 Mio. EUR) u.E. auch in dieser Krise wieder ein
Produkt bereit, dessen Bedarf spürbar wachsen könnte.

Globale Düngemittelknappheit droht: So droht infolge der Schließung der
Straße von Hormus durch den Irankrieg schon jetzt eine globale
Angebotsknappheit beim weltweit dominierenden Stickstoffdünger Urea. Alzchem
bietet mit Perlka hingegen ein Substitut, das darüber hinaus durch die
ausschließlich strombasierte Produktion in Deutschland weder von
internationalen Lieferketten noch in besonderem Maße von Erdgas- oder
Erdölpreisschwankungen abhängig und weiterhin voll lieferbar ist. Zwar
reicht Perlka (Segment Basics & Intermediates) in Bezug auf Umsatz und Marge
u.E. nicht an Blockbuster wie NQ oder Kreatin heran, doch könnte das
aktuelle Marktumfeld Rückenwind geben und die hier zuletzt noch freien
Kapazitäten besser auslasten.

Neuer US-Standort wohl nur eine Frage der Zeit: Darüber hinaus rechnen wir
zeitnah mit einer endgültigen Bekanntgabe zum Bau einer neuen
NQ-Produktionsanlage in den USA. Nach Aussage von CEO Niedermeier (vgl.
Interview Börsen Radio vom 24.02.2026) wurde die Standortentscheidung intern
bereits getroffen und die Genehmigungen sind beantragt. Mit einem
Gesamtinvest von ca. 150 Mio. USD weist das vom U.S. Department of Defense
subventionierte Projekt eine ähnliche Größenordnung auf wie der noch bis
Ende 2026 laufende Kapazitätsausbau für NQ in Deutschland.

Letzterer sollte nach Inbetriebnahme einen Umsatzbeitrag im oberen
zweistelligen Mio.-Euro-Bereich mit Specialty-typischen EBITDA-Margen (2025:
>28%) ermöglichen. Angesichts der u.E. nun sehr hohen Visibilität für eine
vergleichbare Produktion in den USA heben wir unsere Umsatz- und
Ergebnisprognosen für 2030 ff. nochmals an und sehen Alzchem in der Lage,
bis zum Ende unseres Planungshorizonts in 2032 die
1-Mrd.-Euro-Umsatzschwelle deutlich zu überschreiten. Vor diesem Hintergrund
setzen wir außerdem die Terminal-Value-Marge (EBITDA) in unserem Modell um
160 BP auf 25,0% herauf.

Fazit: Während die allgemeine chemische Industrie in Deutschland unter dem
aktuellen Marktumfeld enorm leidet und nach Daten des Branchenverbands VCI
zu Jahresbeginn (Zeitraum Jan.-Feb.) einen Umsatzrückgang um knapp 6%
hinnehmen musste, sehen wir Alzchem herausragend besser positioniert.
Vielmehr dürfte das enorm starke Produktportfolio nach Bioselect für
Corona-Test-Kits und Nitroguanidin für den Defense-Sektor mit Perlka auch in
dieser Krise ein Produkt bereithalten, das eine erhöhte Nachfrage erfährt.
Wir sehen daher trotz der auf den ersten Blick hohen Bewertung der Aktie
(EV/EBITDA 2026e: 14,8x) noch Luft nach oben und bekräftigen unsere
Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 200,00 EUR (zuvor: 175,00
EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e07377bd485587fcc112cf6642d6f1d4

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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