Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG 14.04.2026 / 14:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.04.2026 Kursziel: 200,00 EUR (zuvor: 175,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Preview Q1: Trotz Irankonflikt starkes Quartal sowie im Anschluss weiterhin anziehende Dynamik erwartet Alzchem wird am 30. April den Q1-Bericht vorlegen. Wir rechnen mit einem weiteren starken Quartal und einer Bestätigung der Jahresziele. Wenngleich die jüngsten geopolitischen Entwicklungen grundsätzlich eine Belastung für die deutsche Chemieindustrie darstellen, erwachsen aus dem Portfolio von Alzchem u.E. auch neue Chancen. [Tabelle] Rekordmarge für Q1 erwartet: Für das erste Quartal rechnen wir mit einem leichten Umsatzanstieg auf 148,0 Mio. EUR (+2,3% yoy), der maßgeblich durch eine sehr robuste Nachfrage bei Specialty Chemicals (u.a. Nitroguanidin (NQ); Kreatin) getragen und vom Kapazitätsausbau bei Kreatin aus Q3/25 begünstigt sein dürfte. Ergebnisseitig sollte sich dies in einem erneut überproportionalen Zuwachs auf ein Konzern-EBITDA von ca. 30,5 Mio. EUR niederschlagen, womit die operative Marge erstmals in Q1 die Marke von 20% überschreiten dürfte (Q1/25: 18,9%). Vor diesem Hintergrund und trotz der gravierenden Folgen des Irankrieges für die Energiepreise und letztendlich die Gesamtkonjunktur gehen wir von einer Bestätigung der Jahresziele (Umsatz: ca. 600 Mio. EUR; EBITDA: ca. 126 Mio. EUR) aus. Nicht zuletzt hält Alzchems 'Power-Portfolio' (>900 Produktmarken) mit dem Düngemittel Perlka (MONe: Jahresumsatz ca. 45 Mio. EUR) u.E. auch in dieser Krise wieder ein Produkt bereit, dessen Bedarf spürbar wachsen könnte. Globale Düngemittelknappheit droht: So droht infolge der Schließung der Straße von Hormus durch den Irankrieg schon jetzt eine globale Angebotsknappheit beim weltweit dominierenden Stickstoffdünger Urea. Alzchem bietet mit Perlka hingegen ein Substitut, das darüber hinaus durch die ausschließlich strombasierte Produktion in Deutschland weder von internationalen Lieferketten noch in besonderem Maße von Erdgas- oder Erdölpreisschwankungen abhängig und weiterhin voll lieferbar ist. Zwar reicht Perlka (Segment Basics & Intermediates) in Bezug auf Umsatz und Marge u.E. nicht an Blockbuster wie NQ oder Kreatin heran, doch könnte das aktuelle Marktumfeld Rückenwind geben und die hier zuletzt noch freien Kapazitäten besser auslasten. Neuer US-Standort wohl nur eine Frage der Zeit: Darüber hinaus rechnen wir zeitnah mit einer endgültigen Bekanntgabe zum Bau einer neuen NQ-Produktionsanlage in den USA. Nach Aussage von CEO Niedermeier (vgl. Interview Börsen Radio vom 24.02.2026) wurde die Standortentscheidung intern bereits getroffen und die Genehmigungen sind beantragt. Mit einem Gesamtinvest von ca. 150 Mio. USD weist das vom U.S. Department of Defense subventionierte Projekt eine ähnliche Größenordnung auf wie der noch bis Ende 2026 laufende Kapazitätsausbau für NQ in Deutschland. Letzterer sollte nach Inbetriebnahme einen Umsatzbeitrag im oberen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich mit Specialty-typischen EBITDA-Margen (2025: >28%) ermöglichen. Angesichts der u.E. nun sehr hohen Visibilität für eine vergleichbare Produktion in den USA heben wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2030 ff. nochmals an und sehen Alzchem in der Lage, bis zum Ende unseres Planungshorizonts in 2032 die 1-Mrd.-Euro-Umsatzschwelle deutlich zu überschreiten. Vor diesem Hintergrund setzen wir außerdem die Terminal-Value-Marge (EBITDA) in unserem Modell um 160 BP auf 25,0% herauf. Fazit: Während die allgemeine chemische Industrie in Deutschland unter dem aktuellen Marktumfeld enorm leidet und nach Daten des Branchenverbands VCI zu Jahresbeginn (Zeitraum Jan.-Feb.) einen Umsatzrückgang um knapp 6% hinnehmen musste, sehen wir Alzchem herausragend besser positioniert. Vielmehr dürfte das enorm starke Produktportfolio nach Bioselect für Corona-Test-Kits und Nitroguanidin für den Defense-Sektor mit Perlka auch in dieser Krise ein Produkt bereithalten, das eine erhöhte Nachfrage erfährt. Wir sehen daher trotz der auf den ersten Blick hohen Bewertung der Aktie (EV/EBITDA 2026e: 14,8x) noch Luft nach oben und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 200,00 EUR (zuvor: 175,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e07377bd485587fcc112cf6642d6f1d4 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=9b6f336a-37fc-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2308162 14.04.2026 CET/CEST °