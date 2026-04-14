Original-Research: CENIT AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CENIT AG - von Montega AG 14.04.2026 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.04.2026 Kursziel: 14,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Abgeschlossene Restrukturierung eröffnet Weg zu höheren Margen CENIT hat am 9. April den Geschäftsbericht für 2025 veröffentlicht. Die berichteten KPIs befanden sich im Rahmen unserer Erwartungen. [Tabelle] Stabile Entwicklung der Top-Line: Die Umsatzerlöse befanden sich sowohl in Q4 (-1,1% yoy) als auch bezogen auf das Gesamtjahr (+1,1% yoy) auf dem Niveau des Vorjahres. Positiv hervorzuheben ist die Entwicklung der Umsätze mit eigenen Softwarelösungen (FY/25: +11,2% yoy), welche insbesondere im Schlussquartal mit starkem Wachstum der wiederkehrenden Miet- und Pflegeerlöse glänzten (+13,5% qoq) glänzten und somit eine aussichtsreiche Run-Rate für 2026 bieten. Das Geschäft mit Fremdsoftware entwickelte sich leicht rückläufig (FY/25: -2,3% yoy; Q4/25: -3,6% yoy), während die Beratungs- und Serviceerlöse, getrieben durch die ganzjährige Konsolidierung der Analysis Prime zulegen konnten (FY/25: +2,4% yoy; Q4/25: -6,1% yoy). * Ergebnis durch Restrukturierung geprägt - Deutliches Wachstum für 2026 avisiert: CENIT konnte die im Jahresverlauf auf min. -1,5 Mio. EUR gesenkte EBIT-Guidance (ursprünglich: 6,8 - 7,3 Mio. EUR) deutlich übertreffen und einen operativen Gewinn von 0,3 Mio. EUR (MONe: -0,3 Mio. EUR) erwirtschaften. Als KPI wird aufgrund des Einflusses von PPA-Abschreibungen auf das Zahlenwerk nun mehr auf das EBITDA abgezielt, das somit auch für die 2026er Guidance verwendet wurde. Das EBITDA belief sich auf 12,3 Mio. EUR (Vj.: 17,3 Mio. EUR). * Projekt 'Performance': Die Mitarbeiterzahl wurde im Zuge der Maßnahmen bis Jahresende 2025 auf 903 (31.12.2024: 984) reduziert, wofür im Geschäftsjahr 2025 Einmalkosten von rund 4,0 Mio. EUR anfielen. Dem gegenüber standen bereits erzielte Einsparungen i.H.v. 2,6 Mio. EUR. Für 2026 erwarten wir aufgrund der ganzjährigen Einsparungen sowie den wegfallenden Einmalkosten eine Besserung um 5,5 Mio. EUR. * Verbesserung bei der Analysis Prime: Die 2024 erworbene Einheit entwickelte sich seit dem Kauf unter den Erwartungen und wies 2025 ein negatives EBITDA von -2,0 Mio. EUR (EBIT: -3,3 Mio. EUR) aus. Im vierten Quartal wurde auf EBITDA-Ebene jedoch nahezu der Break-even erreicht (Q4/25: -0,1 Mio. EUR; EBIT: -0,7 Mio. EUR). Für 2026 stellt der Vorstand ein leicht positives EBIT in Aussicht, was entsprechend eine yoy-Verbesserung von über 2,0 Mio. EUR impliziert. Angesichts der visiblen Bridge zu einem höheren Ergebnis und des starken Auftragsbestands (+15,3% yoy) erscheint die vorgestellte Guidance von min. 210,0 Mio. EUR im Umsatz und einem EBITDA von min. 18,0 Mio. EUR eher konservativ, was wir angesichts möglicher geopolitischer Auswirkungen auf konjunktursensible Kunden in bspw. der Automobil- und Fertigungsindustrie für sinnvoll erachten. Fazit: Mit der erfolgreich durchgeführten Restrukturierung erwarten wir ein deutliches Ergebniswachstum in 2026. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=66880c3787ed1c39427ef51b4324e220 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=be2d77fb-3816-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2308330 14.04.2026 CET/CEST °