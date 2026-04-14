Original-Research: CENIT AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: CENIT AG - von Montega AG

14.04.2026 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu CENIT AG

     Unternehmen:               CENIT AG
     ISIN:                      DE0005407100

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.04.2026
     Kursziel:                  14,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Abgeschlossene Restrukturierung eröffnet Weg zu höheren Margen

CENIT hat am 9. April den Geschäftsbericht für 2025 veröffentlicht. Die
berichteten KPIs befanden sich im Rahmen unserer Erwartungen.

[Tabelle]

Stabile Entwicklung der Top-Line: Die Umsatzerlöse befanden sich sowohl in
Q4 (-1,1% yoy) als auch bezogen auf das Gesamtjahr (+1,1% yoy) auf dem
Niveau des Vorjahres. Positiv hervorzuheben ist die Entwicklung der Umsätze
mit eigenen Softwarelösungen (FY/25: +11,2% yoy), welche insbesondere im
Schlussquartal mit starkem Wachstum der wiederkehrenden Miet- und
Pflegeerlöse glänzten (+13,5% qoq) glänzten und somit eine aussichtsreiche
Run-Rate für 2026 bieten. Das Geschäft mit Fremdsoftware entwickelte sich
leicht rückläufig (FY/25: -2,3% yoy; Q4/25: -3,6% yoy), während die
Beratungs- und Serviceerlöse, getrieben durch die ganzjährige Konsolidierung
der Analysis Prime zulegen konnten (FY/25: +2,4% yoy; Q4/25: -6,1% yoy).

  * Ergebnis durch Restrukturierung geprägt - Deutliches Wachstum für 2026
    avisiert: CENIT konnte die im Jahresverlauf auf min. -1,5 Mio. EUR
    gesenkte EBIT-Guidance (ursprünglich: 6,8 - 7,3 Mio. EUR) deutlich
    übertreffen und einen operativen Gewinn von 0,3 Mio. EUR (MONe: -0,3
    Mio. EUR) erwirtschaften. Als KPI wird aufgrund des Einflusses von
    PPA-Abschreibungen auf das Zahlenwerk nun mehr auf das EBITDA abgezielt,
    das somit auch für die 2026er Guidance verwendet wurde. Das EBITDA
    belief sich auf 12,3 Mio. EUR (Vj.: 17,3 Mio. EUR).

  * Projekt 'Performance': Die Mitarbeiterzahl wurde im Zuge der Maßnahmen
    bis Jahresende 2025 auf 903 (31.12.2024: 984) reduziert, wofür im
    Geschäftsjahr 2025 Einmalkosten von rund 4,0 Mio. EUR anfielen. Dem
    gegenüber standen bereits erzielte Einsparungen i.H.v. 2,6 Mio. EUR. Für
    2026 erwarten wir aufgrund der ganzjährigen Einsparungen sowie den
    wegfallenden Einmalkosten eine Besserung um 5,5 Mio. EUR. * Verbesserung
    bei der Analysis Prime: Die 2024 erworbene Einheit entwickelte sich seit
    dem Kauf unter den Erwartungen und wies 2025 ein negatives EBITDA von
    -2,0 Mio. EUR (EBIT: -3,3 Mio. EUR) aus. Im vierten Quartal wurde auf
    EBITDA-Ebene jedoch nahezu der Break-even erreicht (Q4/25: -0,1 Mio.
    EUR; EBIT: -0,7 Mio. EUR). Für 2026 stellt der Vorstand ein leicht
    positives EBIT in Aussicht, was entsprechend eine yoy-Verbesserung von
    über 2,0 Mio. EUR impliziert.

Angesichts der visiblen Bridge zu einem höheren Ergebnis und des starken
Auftragsbestands (+15,3% yoy) erscheint die vorgestellte Guidance von min.
210,0 Mio. EUR im Umsatz und einem EBITDA von min. 18,0 Mio. EUR eher
konservativ, was wir angesichts möglicher geopolitischer Auswirkungen auf
konjunktursensible Kunden in bspw. der Automobil- und Fertigungsindustrie
für sinnvoll erachten.

Fazit: Mit der erfolgreich durchgeführten Restrukturierung erwarten wir ein
deutliches Ergebniswachstum in 2026. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und
das Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=66880c3787ed1c39427ef51b4324e220

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=be2d77fb-3816-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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