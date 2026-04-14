Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG - von Montega AG

14.04.2026 / 09:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu IBU-tec Advanced Materials AG

     Unternehmen:               IBU-tec Advanced Materials AG
     ISIN:                      DE000A0XYHT5

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.04.2026
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Richtfest in Bitterfeld lässt Visibilität für Umsatzvervielfachung
buchstäblich wachsen

IBU-tec hat jüngst den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt und veranstaltet am
15. April anlässlich des Richtfests der neuen Produktionsanlage in
Bitterfeld ein Kapitalmarktevent, an dem wir teilnehmen werden.

Battery Powerhouse: Im Fokus der Veranstaltung unter Beisein des
Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, steht der
Aufbau einer hochmodernen Anlage zur Herstellung von LFP-Kathodenmaterial
mit einer Produktionskapazität von rund 15.000 Tonnen pro Jahr und
Produktionsbeginn in 2028. Hintergrund dessen ist der mit VW-Tochter PowerCo
getroffene Abnahmevertrag über 10 Jahre, der u.E. mittelfristig nicht nur
die Vollauslastung der Neukapazitäten in Bitterfeld sicherstellen sollte,
sondern kurzfristig auch die bestehenden Kapazitäten in Weimar (ca. 3.500t
p.a.) beanspruchen und IBU-tec so zu einem führenden europäischen
Battery-Player transformieren dürfte.

Batteriegeschäft als Wachstums- und Margentreiber: In 2025 machte das
Batteriegeschäft bei IBU-tec mit Erlösen i.H.v. 17,7 Mio. EUR (+79,9% yoy)
rund 40% des Konzernumsatzes aus. Bis 2030 sollen unverändert mindestens 85
bis 90 Mio. EUR mit Batteriematerialien erlöst werden, was bei einem
avisierten Konzernumsatz von mindestens 120 bis 140 Mio. EUR einem
Umsatzanteil von rund Zweidritteln gleichkommen sollte. Dies dürfte
wesentlich dazu beitragen, die EBITDA-Marge nach 10,5% in 2025 auf 13 bis
15% in 2030 zu steigern (MONe: 15,0%).

Starker operativer Cashflow, Dividende als Signal: Das Gesamtinvest für das
Werk in Bitterfeld beziffern wir unverändert auf rund 45 Mio. EUR. Dieses
dürfte u.E. aus dem operativen Cashflow finanziert werden, der sich in 2025
auf starke 14,5 Mio. EUR (EBITDA: 4,6 Mio. EUR) belief und in einem
gleichermaßen starken Free Cashflow von 6,4 Mio. EUR mündete. Für uns
dennoch überraschend schlug der Vorstand mit Vorlage des Geschäftsberichts
eine Dividendenzahlung i.H.v. 0,12 EUR je Aktie vor (HV am 19.5.). Wir
hatten aufgrund des laufenden Großprojekts mit einer weiteren Nullrunde
gerechnet und werten die Dividende somit auch als Nachweis der
Innenfinanzierungskraft und der Zuversicht des Managements, die
Profitabilität von IBU-tec in den kommenden Jahren signifikant zu steigern.

Übergangsjahr mit neuen Herausforderungen: Für das Übergangsjahr 2026 nehmen
wir unsere Erwartungen indes moderat zurück und positionieren uns anlässlich
der negativen Folgen des Irankrieges nun im unteren Bereich der Guidance
(Umsatz: 37-39 Mio. EUR; EBITDA-Marge: 7-10%). So deuteten die Zahlen des
Verbands der Chemischen Industrie in Deutschland schon zum Jahresstart 2025
(Zeitraum Jan.-Feb.) auf ein sehr schwaches Marktumfeld hin
(Auftragseingang: -3,4% yoy; Umsatz: -6,1% yoy), sodass wir bei IBU-tec im
Bereich Spezialchemie (Umsatzanteil 2025: 30%) sowie im Glascoating (8%)
kurzfristig keine Erholung mehr erwarten.

Fazit: Der Baufortschritt in Bitterfeld lässt uns nichtsdestotrotz weiterhin
optimistisch auf die Equity Story blicken. Nachdem die Aktie in einem
schwachen Gesamtmarkt zuletzt auf den niedrigsten Stand seit dem 05. Oktober
2025 (Vortag der Bekanntgabe der PowerCo-Deals) zurückgefallen ist, sehen
wir nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Wir bestätigen die
Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 25,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b968d122ccf38280e89a4c3cc9312c76

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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