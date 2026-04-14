Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG - von Montega AG 14.04.2026 / 09:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu IBU-tec Advanced Materials AG Unternehmen: IBU-tec Advanced Materials AG ISIN: DE000A0XYHT5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.04.2026 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Richtfest in Bitterfeld lässt Visibilität für Umsatzvervielfachung buchstäblich wachsen IBU-tec hat jüngst den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt und veranstaltet am 15. April anlässlich des Richtfests der neuen Produktionsanlage in Bitterfeld ein Kapitalmarktevent, an dem wir teilnehmen werden. Battery Powerhouse: Im Fokus der Veranstaltung unter Beisein des Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, steht der Aufbau einer hochmodernen Anlage zur Herstellung von LFP-Kathodenmaterial mit einer Produktionskapazität von rund 15.000 Tonnen pro Jahr und Produktionsbeginn in 2028. Hintergrund dessen ist der mit VW-Tochter PowerCo getroffene Abnahmevertrag über 10 Jahre, der u.E. mittelfristig nicht nur die Vollauslastung der Neukapazitäten in Bitterfeld sicherstellen sollte, sondern kurzfristig auch die bestehenden Kapazitäten in Weimar (ca. 3.500t p.a.) beanspruchen und IBU-tec so zu einem führenden europäischen Battery-Player transformieren dürfte. Batteriegeschäft als Wachstums- und Margentreiber: In 2025 machte das Batteriegeschäft bei IBU-tec mit Erlösen i.H.v. 17,7 Mio. EUR (+79,9% yoy) rund 40% des Konzernumsatzes aus. Bis 2030 sollen unverändert mindestens 85 bis 90 Mio. EUR mit Batteriematerialien erlöst werden, was bei einem avisierten Konzernumsatz von mindestens 120 bis 140 Mio. EUR einem Umsatzanteil von rund Zweidritteln gleichkommen sollte. Dies dürfte wesentlich dazu beitragen, die EBITDA-Marge nach 10,5% in 2025 auf 13 bis 15% in 2030 zu steigern (MONe: 15,0%). Starker operativer Cashflow, Dividende als Signal: Das Gesamtinvest für das Werk in Bitterfeld beziffern wir unverändert auf rund 45 Mio. EUR. Dieses dürfte u.E. aus dem operativen Cashflow finanziert werden, der sich in 2025 auf starke 14,5 Mio. EUR (EBITDA: 4,6 Mio. EUR) belief und in einem gleichermaßen starken Free Cashflow von 6,4 Mio. EUR mündete. Für uns dennoch überraschend schlug der Vorstand mit Vorlage des Geschäftsberichts eine Dividendenzahlung i.H.v. 0,12 EUR je Aktie vor (HV am 19.5.). Wir hatten aufgrund des laufenden Großprojekts mit einer weiteren Nullrunde gerechnet und werten die Dividende somit auch als Nachweis der Innenfinanzierungskraft und der Zuversicht des Managements, die Profitabilität von IBU-tec in den kommenden Jahren signifikant zu steigern. Übergangsjahr mit neuen Herausforderungen: Für das Übergangsjahr 2026 nehmen wir unsere Erwartungen indes moderat zurück und positionieren uns anlässlich der negativen Folgen des Irankrieges nun im unteren Bereich der Guidance (Umsatz: 37-39 Mio. EUR; EBITDA-Marge: 7-10%). So deuteten die Zahlen des Verbands der Chemischen Industrie in Deutschland schon zum Jahresstart 2025 (Zeitraum Jan.-Feb.) auf ein sehr schwaches Marktumfeld hin (Auftragseingang: -3,4% yoy; Umsatz: -6,1% yoy), sodass wir bei IBU-tec im Bereich Spezialchemie (Umsatzanteil 2025: 30%) sowie im Glascoating (8%) kurzfristig keine Erholung mehr erwarten. Fazit: Der Baufortschritt in Bitterfeld lässt uns nichtsdestotrotz weiterhin optimistisch auf die Equity Story blicken. Nachdem die Aktie in einem schwachen Gesamtmarkt zuletzt auf den niedrigsten Stand seit dem 05. Oktober 2025 (Vortag der Bekanntgabe der PowerCo-Deals) zurückgefallen ist, sehen wir nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 25,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b968d122ccf38280e89a4c3cc9312c76 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=988d86c6-37d1-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2307836 14.04.2026 CET/CEST °