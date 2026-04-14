Palästinenser: Trotz Waffenruhe wieder Tote in Gaza

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Auch ein halbes Jahr nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt die Lage in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen angespannt. Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Auto der Hamas-Polizei sind in der Stadt Gaza palästinensischen Angaben zufolge vier Menschen getötet worden. Unter den Opfern soll auch ein dreijähriges Kind sein, wie es aus medizinischen Kreisen vor Ort hieß. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete zudem einen weiteren Toten durch israelischen Beschuss im Norden des palästinensischen Küstengebiets. Das israelische Militär sagte am Nachmittag, dass sich eine bewaffnete Person in einem von der Armee kontrollierten Gebiet im Norden des Gazastreifens Soldaten genähert und eine Bedrohung für sie dargestellt habe. Die Person sei getötet worden.

Alle Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israel kontrolliert seit Beginn der Waffenruhe im Oktober 2025 eine Hälfte des Gazastreifens. Der Hamas gelang es seitdem, ihre Herrschaft in dem von ihr weiterhin kontrollierten Gebiet wieder weitgehend zu festigen. Die im US-Friedensplan vorgesehene Entwaffnung der Terrororganisation ist bisher nicht umgesetzt worden./cir/DP/jha