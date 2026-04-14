Pilotengewerkschaft kündigt weitere Streiks bei Lufthansa an

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigt weitere Streiks bei der Lufthansa und ihren Töchtern CityLine und Eurowings für Donnerstag und Freitag an. Zugleich schlägt VC ein Schlichtungsverfahren vor, wie die Gewerkschaft in Frankfurt mitteilte./als/DP/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa

Das könnte dich auch interessieren

Tarifkonflikt
Lufthansa-Piloten streiken erneutgestern, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa-Piloten streiken erneut
Merkliche Kursrückgänge
Ölpreis belastet Reisebranche - Zudem Streik bei Lufthansagestern, 11:17 Uhr · dpa-AFX
Ölpreis belastet Reisebranche - Zudem Streik bei Lufthansa
Pilotenstreik
Lufthansa: Erneut viele Ausfälle in Münchenheute, 06:33 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa: Erneut viele Ausfälle in München
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese MDAX-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalheute, 13:45 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Die verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depotgestern, 12:37 Uhr · onvista
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetgestern, 12:35 Uhr · onvista
Alle Premium-News