Pressestimme: 'Stern' zu Spritpreis-Entlastungen
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zu Spritpreis-Entlastungen:
"Diese Entlastungen sind kein Wumms, erst recht kein Doppelwumms, sondern allenfalls ein Wümmschen. Die Beschlüsse der Großen Koalition gegen hohe Spritpreise werden die wirtschaftlichen Folgen des Irankriegs kaum abfedern. Aber sie kaufen der Bundesregierung etwas Zeit für die notwendigen großen Reformen. Sie sind symbolischer Natur: ein Signal an die Bürger, dass die Bundesregierung den Preisschub an den Zapfsäulen nicht einfach achselzuckend hinnimmt."/DP/jha
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