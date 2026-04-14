Rheinmetall gründet Joint Venture für Marschflugkörper

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

DÜSSELDORF/BERLIN (dpa-AFX) - Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will gemeinsam mit dem niederländischen Partner Destinus die Herstellung von Marschflugkörpern und Raketensystemen hochfahren. Dazu sei die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens ("Joint Venture") vereinbart worden, das auch die Ukraine beliefern soll, teilte das Unternehmen mit.

Ziel der beiden Partner ist es, das Unternehmen Rheinmetall Destinus Strike Systems in der zweiten Jahreshälfte 2026 zu gründen. Hergestellt werden soll auch der Marschflugkörper Ruta, den die Ukraine bereits gegen russische Ziele einsetzt, nachdem weitere Lieferungen aus den USA mehrfach unsicher waren.

Industrielle Basis in Europa

Zu den Plänen für das neue Gemeinschaftsunternehmen erklärte Rheinmetall-Chef Armin Papperger: "Wir müssen die industrielle Basis für moderne Verteidigungssysteme in Europa ausbauen. Dieses Joint Venture spiegelt diese Notwendigkeit wider."

Destinus entwickelt und fertigt nach Unternehmensangaben Marschflugkörpersysteme und Turbostrahltriebwerke und verfügt über ein Serienproduktionsprogramm in Europa, mit dem derzeit über 2.000 Marschflugkörpersysteme pro Jahr hergestellt werden./cn/DP/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Venture Corp
VENTURE ADR

Das könnte dich auch interessieren

Spekulation um Ukraine-Deal
Rüstungswerte unter Druck10. Apr. · dpa-AFX
Rüstungswerte unter Druck
Gemeinschaftsunternehmen
Rheinmetall plant Raketensysteme mit Destinus zu bauengestern, 08:43 Uhr · Reuters
Rheinmetall plant Raketensysteme mit Destinus zu bauen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Die verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depotgestern, 12:37 Uhr · onvista
Inflation, Aktien, Anleihen
Was J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetgestern, 12:35 Uhr · onvista
Umfangreiche Liste
Seit Kriegsbeginn kaufen Insider hiergestern, 12:30 Uhr · The Market
Alle Premium-News