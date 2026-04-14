Risse in amnerikanisch-italienischer Beziehung - Trump schockiert von Meloni

Rom, 14. ⁠Apr (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni scharf kritisiert und sich somit enttäuscht über eine seiner engsten europäischen Verbündeten geäußert. In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Corriere della Sera" sagte Trump, er sei ‌entsetzt über Meloni und habe mehr Mut von ihr erwartet. Sie sei ganz anders, als er gedacht habe. Hintergrund ist Melonis Weigerung, die USA ⁠bei der ⁠Wiedereröffnung der vom Iran blockierten Straße von Hormus zu unterstützen. "Ich bin schockiert von ihr. Ich dachte, sie hätte Mut. Ich habe mich geirrt", wurde Trump in dem Artikel zitiert. Das Weiße Haus und Melonis Büro lehnten Stellungnahmen ab.

Meloni galt bislang als lautstarke Unterstützerin Trumps und nahm als ‌einzige europäische Regierungschefin an seiner Amtseinführung im Jahr ‌2025 teil. Noch im März hatte Trump sie gegenüber dem "Corriere della Sera" als großartige Führungspersönlichkeit gelobt. Zuletzt hatte Meloni jedoch Trumps Entscheidung zum Krieg gegen den Iran ⁠kritisiert und seine verbalen Angriffe auf Papst Leo als inakzeptabel bezeichnet. Darauf ‌angesprochen, erklärte Trump dem Bericht zufolge: "Sie ⁠ist diejenige, die inakzeptabel ist, weil es ihr egal ist, ob der Iran eine Atomwaffe hat und Italien in zwei Minuten in die Luft jagen würde, wenn er die Chance dazu hätte." Italien ‌zahle die höchsten Energiekosten der Welt, ⁠sei jedoch nicht bereit, für die ⁠Straße von Hormus zu kämpfen, sagte Trump weiter. Das Land verlasse sich darauf, dass er die Meerenge offen halte.

Die ursprünglich guten Beziehungen zu Trump drohten zuletzt für Meloni zur Belastung zu werden. Umfragen zufolge haben rund 66 Prozent der Italiener eine negative Meinung von Trump. Meinungsforschern zufolge könnten Melonis Verbindungen zum Weißen Haus zu ihrer Niederlage bei einem Referendum über eine Justizreform im vergangenen Monat beigetragen haben.

(Bericht von Crispian Balmer, ⁠geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)