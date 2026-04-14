ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - Hoffnung auf weitere Friedensgespräche

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten sind am Dienstag wieder stärker ins Risiko gegangen. Die Vereinigten Staaten und der Iran erwägen weitere Friedensgespräche. Dies lässt die Hoffnung auf eine länger andauernde Waffenruhe am Persischen Golf steigen und die Ölpreise sinken. Die anlaufende Berichtssaison sendete unterdessen durchwachsene Signale.

Der EuroStoxx 50 gewann 1,35 Prozent auf 5.984,51 Punkte. Außerhalb des Euroraums stieg der schweizerische SMI um 0,94 Prozent auf 13.269,77 Zähler. Der britische FTSE 100 legte um 0,25 Prozent auf 10.609,06 Punkte zu.

Nicht sehr angetan waren die Anleger von den Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns LVMH . Die Aktien machten zum Handelsende die Verluste gleichwohl fast wett. Selbst wenn man die Krise im Nahen Osten in Rechnung stelle, sei das erste Quartal enttäuschend verlaufen, schrieb Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank.

Mehr überzeugen konnte der schweizerische Duftstoff- und Aromenhersteller Givaudan , dessen Papiere nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal um 2,7 Prozent stiegen.

Ölwerte waren angesichts der sinkenden Ölpreise schwach. Totalenergies , Eni , Shell und BP verloren zwischen 2 und 3 Prozent./ajx/he