ROUNDUP: Selenskyj zu Regierungskonsultationen in Berlin
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu den ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen seit vielen Jahren in Berlin. Beide Politiker umarmten sich bei der Begrüßung vor dem Bundeskanzleramt.
Der ukrainische Staatschef wird von mehreren Ministern seines Kabinetts begleitet. Neben der finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine wird es um den Wiederaufbau und die Rückkehr von Flüchtlingen gehen. Bei dem Treffen sollen mehrere Abkommen unterzeichnet werden, anschließend ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Merz und Selenskyj geplant./mfi/DP/jha
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