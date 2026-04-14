Rüstungsprojekte im Zentrum - Berlin und Kiew schließen strategische Kooperation

- von Andreas Rinke ⁠und Alexander Ratz

Berlin, 14. Apr (Reuters) - Deutschland und die Ukraine haben bei den ersten Regierungskonsultationen seit 20 Jahren eine strategische Partnerschaft geschlossen. Bei einem Treffen der beiden Kabinette in Berlin wurde unter anderem weitreichende Vereinbarungen zur militärischen Zusammenarbeit sowie zum Wiederaufbau der durch russische Angriffe zerstörten ukrainischen Industrie beschlossen. Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass man der Ukraine einen Vertrag mit der US-Firma Raytheon über die Lieferung mehrerer hundert Patriot-Raketen sowie deutscher Iris-T-Luftabwehrsysteme finanziere. Bundeskanzler Friedrich Merz bekräftigte nach einem Treffen mit dem ukrainischen ‌Präsidenten Wolodymyr Selensykj, dass die Ukraine "langfristig" Mitglied der EU werden müsse. Er forderte zudem für Europa, aber auch für Deutschland als dem mit Abstand wichtigsten Unterstützer der Ukraine einen Platz am Verhandlungstisch über einen Frieden.

Selenskyj war mit sechs Ministern seines Kabinetts nach Deutschland gekommen. Die Breite der besprochenen ⁠Themen soll die besondere ⁠Verbundenheit beider Länder unterstreichen. Der Kanzler sagte, dass sich die Zahl der Städtepartnerschaften seit des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 auf 260 verdreifacht habe. Die Ukraine wird zudem als möglicher Lieferant von Seltenen Erden gesehen, die bei Hightech-Produkten eingesetzt werden.

Nach dem proeuropäischen Ausgang der Parlamentswahl in Ungarn am Wochenende setzen der Kanzler und der Präsident darauf, dass die EU sehr schnell den blockierten 90-Milliarden-Euro-Kredit an die Ukraine auszahlen kann. Mit dem Geld soll sich die Ukraine mindestens zwei Jahren gegen den russischen Aggressor verteidigen und Waffen kaufen können. Merz kündigte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz weitere Schritte gegen die russische Schattenflotte an. Russland werde ‌diesen Krieg nicht gewinnen, sagte der Kanzler.

RÜSTUNGSKOOPERATIONEN IM MITTELPUNKT

Selenskyj betonte, dass die Ukraine mittlerweile einen ‌erheblichen Teil der in den Kämpfen eingesetzten Waffen selbst produziere. Die ukrainische Rüstungsindustrie sei die innovativste der Welt, unterstrich Merz. Deshalb seien die Kooperationen und Joint Ventures zwischen der deutschen und ukrainischen Rüstungsindustrie für beide Seiten sehr wichtig. Kanzler und Präsident besichtigten im Kanzleramt acht Drohnen-Projekte verschiedener Hersteller. Während die deutsche Industrie daran denkt, hierzulande produzierte Waffen ⁠in die Ukraine zu liefern, sagte Selenskyj, dass das Ziel sein müsse, gemeinsam auch für den gesamteuropäischen Bedarf zu produzieren.

Vor allem die Frage einer EU-Mitgliedschaft des ‌Landes ist umstritten. Der Kanzler verwies darauf, dass es auch nach dem Regierungswechsel in ⁠Ungarn EU-Partner gebe, die Vorbehalte gegen einen schnellen Beitritt hätten. "Aber die Menschen in der Ukraine sollen wissen: Ihre Zukunft liegt, wenn sie es wollen, in Europa". Deshalb gehe es nun um einen Heranführungsprozess des Landes an die EU, für die auch erhebliche Reformen in der Ukraine nötig seien.

Selenskyj, der ursprünglich auf einen Beitritt schon zum 1. Januar 2027 spekuliert hatte, machte deutlich, dass sein Land "weder eine EU-Light- noch ‌eine Nato-Light-Mitgliedschaft" brauche. Auch für Europa, die EU und die Nato sei es wichtig, ⁠dass die Ukraine ein vollwertiger Partner sei.

Merz pochte zudem darauf, ⁠dass die ukrainische Regierung mehr unternehmen müsse, um junge, wehrpflichtige Männer, die sich nach Deutschland abgesetzt haben, wieder ins Land zu holen. Viele von ihnen seien in Verletzung der ukrainischen Gesetze ausgereist, sagte auch Selenskyj. "Natürlich würden unsere Streitkräfte wollen, dass diese Menschen zurückkehren in die Ukraine." Dies sei eine Frage der Fairness, weil für die Soldaten an der Front eine Rotation nötig sei. "Jeder Bürger der Ukraine, der die Kraft dazu hat, hat eine verfassungsmäßige Verpflichtung, den Schutz der Ukraine zu gewährleisten", fügte er hinzu.

Deutlicher als zuvor drängte der Kanzler darauf, dass die Europäer an den festgefahrenen Gesprächen der USA, Russlands und der Ukraine teilnehmen müssten. "Die amerikanische Regierung weiß: Wenn sie die Unterschrift Europas unter welchem Abkommen auch immer haben will ... dann muss Europa mit dabei sein", sagte der Kanzler. Erstmal erhob er Anspruch, dass die Bundesregierung mitreden wolle: Eine Beteiligung der Europäer "und ich will gerne hinzufügen, eine Beteiligung der ⁠Bundesrepublik Deutschland als dem mit Abstand größte Unterstützer der Ukraine, ... ist für mich unverzichtbar", sagte er. Auch der ukrainische Präsident pochte darauf, dass die Europäer mitreden müssten. Bisher habe Russland dies verhindert.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)