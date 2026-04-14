Shelly steigert Umsatz überraschend deutlich - Aktie legt zu

dpa-AFX · Uhr
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SOFIA (dpa-AFX) - Shelly hat den Umsatz im ersten Quartal überraschend deutlich gesteigert. Die Erlöse mit eigenen Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf 33,4 Millionen Euro gestiegen, teilte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home am Dienstagabend mit. Damit habe die Umsatzentwicklung im ersten Quartal über den internen Erwartungen der Gesellschaft gelegen.

Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten des jüngsten SDax-Mitglieds zunächst gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate legte der Shelly-Kurs in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent zu./he/ajx

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