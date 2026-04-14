Silber – Neue Aufwärtswelle in Vorbereitung!

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Silber präsentierte sich nach den zuletzt gesehenen Zwischenkorrektur deutlich erholt. Angesichts der weiterhin angespannten Lage im Nahost-Konflikt rückt Silber neben Gold weiterhin als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten in den Fokus. Auch technisch hat sich das Bild bei Silber zuletzt weiter aufgehellt, nachdem Rücksetzer im Bereich oberhalb der Marke von 60 USD mit Käufen beantwortet wurden.

Die Lage: Nahost-Krise rückt Silber in den Fokus.

Silber rückte zuletzt im Zuge der sich weiter verschärfenden Krise im Nahen Osten wieder stärker in den Fokus der Investoren, nachdem die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine Beilegung des Nahost-Konflikts ergebnislos verlaufen sind. US-Vizepräsident JD Vance hatte sich in der anschließenden Pressekonferenz enttäuscht über den Verlauf der Gespräche mit dem Iran gezeigt, wobei zum jetzigen Zeitpunkt unklar erscheint, ob und wann es weitere Verhandlungen mit dem Iran geben wird. Zentrale Forderungen seitens der USA, die unter anderem vom Iran eine Einstellung des Atomprogramms fordern, wurden von der iranischen Delegation abgelehnt. Entsprechend dürfte die Lage im Nahost-Konflikt trotz des vereinbarten 14-tägigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran weiterhin angespannt bleiben, was Silber als Alternative zur klassischen Krisenwährung Gold weiterhin attraktiv macht.

Die Perspektive: China-Exportbeschränkungen sollten Silberpreis stützen!

Als weiterer Katalysator für den Silberpreis dürfte sich außerdem die von China erlassenen Exportbeschränkungen für das als kritisch eingestufte Industriemetall erweisen. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Führung in Peking die seit Anfang 2026 erlassenen Exportbeschränkungen für Silber, die vorerst bis Ende des Jahres gelten sollen, verlängern wird, was das Silberangebot weiter verknappen dürfte. Angesichts der nach wie vor hohen Silbernachfrage vor allem aus dem Solarsektor rechnet das Silver Institut für 2026 ohnehin mit einem weiteren Angebotsdefizit bei Silber, Dieses dürfte mit rund 67 Millionen Unzen aufgrund des zu erwartenden Nachfragerückgangs aus der Industrie zwar geringer als in 2025 (rund 117 Millionen Unzen) ausfallen. Sollte die Konjunktur jedoch wieder erholen, dürfte auch die Silbernachfrage wieder deutlich anziehen, zumal das Industriemetall aufgrund seiner hohen elektrischen Leitfähigkeit gerade in Schlüsselbranchen wie der Elektronik- und Automobilindustrie, aber auch bei Halbleiter stark nachgefragt ist.

Trading-Taktik: Technisch hat sich die Situation beim Silberpreis zuletzt weiter aufgehellt. Nachdem zuletzt Rücksetzer im Bereich oberhalb der Marke von 60 USD mit Käufen beantwortet wurden, konnte sich der Silberpreis zuletzt wieder deutlich erholen und setzte seine Aufwärtsbewegung nach dem Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch oberhalb der Marke von 70 USD weiter fort. Mit dem Breakout aus der Seitwärtsrange oberhalb der Marke von 75 USD, sollte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Es bietet sich an, Long-Positionen mit einem Stop-Loss im Bereich der Marke von 65 USD abzusichern.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DU9SPL) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 14.04.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK