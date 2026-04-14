Düsseldorf, ⁠14. Apr (Reuters) - Das boomende Wertpapiergeschäft mit Privatkunden hat dem Sparkassen-Fondsanbieter Deka im vergangenen Jahr zu einem Gewinnsprung verholfen. Das wirtschaftliche Ergebnis stieg ‌2025 auf 962,9 Millionen Euro nach 892,2 Millionen im Vorjahr, wie das Institut am ⁠Dienstag mitteilte. ⁠Die Gesamtvertriebsleistung erhöhte sich um mehr als 40 Prozent auf 40,9 Milliarden Euro. Getragen wurde das Wachstum vor allem von Privatkunden, die kräftig in Fonds und Zertifikate ‌investierten. Besonders gefragt waren Wertpapiersparpläne. ‌Deren Zahl stieg um gut 600.000 auf insgesamt 8,8 Millionen.

Vorstandschef Georg Stocker sagte, wer ⁠Wohlstand wahren und fürs Alter vorsorgen wolle, komme ‌am privaten Wertpapiersparen nicht ⁠vorbei. Auch das Geschäft mit institutionellen Kunden zog mit einem fast verdoppelten Absatz auf 6,3 Milliarden Euro kräftig an. ‌Das von Anlegern ⁠verwaltete Vermögen wuchs auf ⁠452 Milliarden Euro. Für 2026 rechnet die Deka-Gruppe jedoch mit einem Rückgang des Ergebnisses auf über 700 Millionen Euro. Als Grund nannte das Unternehmen die herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und geopolitische Spannungen.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)