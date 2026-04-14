US-Anleihen: Kursgewinne - Inflationssorgen lassen etwas nach

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben ihre Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg am Dienstag um 0,14 Prozent auf 111,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,27 Prozent.

Die zuletzt wieder etwas stärker aufgekommenen Inflationssorgen gerieten am Dienstag etwas in den Hintergrund. Denn zum einen erwägen die USA und der Iran im Nahost-Krieg eine weitere Gesprächsrunde, nachdem eine erste am Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne Ergebnis zu Ende gegangen war. Ein Friedensabkommen würde die Straße von Hormus öffnen, einen für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg. Dann könnten auch die im Zuge des Krieges in die Höhe geschnellten Energiepreise wieder deutlich sinken und so die Furcht vor insgesamt steigenden Preisen lindern.

Zum anderen dämpften frische Konjunkturdaten die jüngsten Inflationssorgen. In den USA hatten hohe Energiekosten infolge des Iran-Kriegs zwar einen Preisschub auf Erzeugerebene ausgelöst, der aber schwächer als erwartet ausgefallen ist.

Auch unter Ausklammerung der schwankungsanfälligen Preise für Lebensmittel und Energie blieb die Teuerung im Produzentenbereich hinter den Erwartungen zurück. Dies gebe der US-Notenbank Anlass zur Hoffnung, dass der Inflationsdruck in der Wertschöpfungskette nicht außer Kontrolle gerate, schrieb Stephen Brown, der für Nordamerika zuständige Volkswirt bei Capital Economics./la/he

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