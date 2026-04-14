USA und Iran vor neuen Verhandlungen - Spannungen an Straße von Hormus

- von Ariba Shahid und ⁠Trevor Hunnicutt und Parisa Hafezi

Islamabad/Washington/Dubai, 14. Apr (Reuters) - Die Verhandlungsteams der USA und des Irans könnten Insidern zufolge noch in dieser Woche für Friedensgespräche nach Islamabad zurückkehren. Einem an den Gesprächen beteiligten Insider zufolge wurde Washington und Teheran nun ein Vorschlag zur erneuten Entsendung ihrer Delegationen unterbreitet. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest, sagte ein ranghoher iranischer Insider am Dienstag. Die Delegationen hielten sich jedoch den Zeitraum von Freitag bis Sonntag offen. US-Präsident Donald Trump sagte, der Iran habe am Montag Kontakt aufgenommen und wolle eine Einigung. Er werde jedoch keinem Abkommen zustimmen, das Teheran den ‌Besitz von Atomwaffen erlaube.

US-Vizepräsident JD Vance, der die US-Delegation bei den Gesprächen mit dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammed Bagher Ghalibaf leitete, sagte dem Sender Fox News am Montag, die USA hätten "große Fortschritte" gemacht. Man habe Teheran mitgeteilt, wo Washington "Entgegenkommen zeigen könnte" und wo es unnachgiebig bleiben werde. Trump bestehe darauf, dass sämtliches angereichertes Nuklearmaterial aus dem Iran ⁠entfernt und ein Mechanismus zur ⁠Überprüfung eingerichtet werde. Teheran habe sich "in unsere Richtung bewegt, weshalb wir wohl sagen würden, dass wir einige gute Zeichen gesehen haben, aber sie haben sich nicht weit genug bewegt", sagte Vance, ohne weitere Details zu nennen.

Als Gegenmaßnahme zur iranischen Sperrung der Straße von Hormus hat das US-Militär am Montag begonnen, den Schiffsverkehr in und aus iranischen Häfen zu blockieren. Fast 24 Stunden nach Beginn der Maßnahme gab es noch keine Berichte über ein direktes Eingreifen Washingtons. Schifffahrtsdaten zufolge passierten am Dienstag drei mit dem Iran in Verbindung stehende Tanker die Meerenge. Die Schiffe steuerten demnach aber keine iranischen Häfen an oder kamen von dort. Das zuständige US-Regionalkommando Centcom teilte in einem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Hinweis an Seeleute mit, die ‌Blockade werde gegen Schiffe durchgesetzt, die iranische Häfen im Golf und im Golf von Oman anliefen oder verließen. ‌Der neutrale Transitverkehr durch die Straße von Hormus werde nicht behindert.

"GEFÄHRLICH UND UNVERANTWORTLICH"

Die US-Blockade trübt die Aussichten für die weltweite Energiesicherheit weiter. Die Internationale Energieagentur (IEA) senkte am Dienstag ihre Prognosen für das weltweite Ölangebot und das Nachfragewachstum deutlich. Beide Werte dürften unter das Niveau von 2025 fallen, da der Krieg im Nahen Osten die Ölströme störe und die Weltwirtschaft belaste. China, der Hauptabnehmer von iranischem Öl, bezeichnete ⁠die US-Blockade als "gefährlich und unverantwortlich". Sie werde die Spannungen nur verschärfen.

Nato-Verbündete wie Großbritannien und Frankreich erklärten, sie würden sich nicht an der Blockade beteiligen. Sie boten jedoch an, bei der ‌Sicherung der Meerenge zu helfen, sobald ein Abkommen vorliege. Der französische Präsident Emmanuel Macron und der ⁠britische Premierminister Keir Starmer leiten am Freitag eine Videokonferenz. Daran sollen Länder teilnehmen, die sich an einer defensiven multilateralen Mission zur Wiederherstellung der freien Schifffahrt beteiligen wollen, teilte das französische Präsidialamt mit.

Die Waffenruhe hält in ihrer ersten Woche trotz scharfer Rhetorik beider Seiten weitgehend stand. Ein Sprecher des iranischen Militärs bezeichnete jegliche US-Einschränkungen der internationalen Schifffahrt als "Piraterie". Sollte es zu einer Bedrohung iranischer Häfen kommen, werde kein Hafen am Golf oder am Golf von Oman mehr sicher sein. Die iranischen ‌Revolutionsgarden erklärten, jedes militärische Schiff, das sich der Meerenge nähere, verletze die Waffenruhe. Trump sagte seinerseits, die ⁠iranische Marine sei während des Krieges "vollständig ausgelöscht" worden, es verblieben nur noch ⁠wenige Schnellboote. "Warnung: Wenn eines dieser Schiffe unserer BLOCKADE auch nur nahe kommt, wird es sofort ELIMINIERT", schrieb Trump in den sozialen Medien.

Die USA und Israel hatten den Krieg am 28. Februar begonnen. Daraufhin sperrte der Iran die Straße von Hormus für fast alle fremden Schiffe und erlaubte eine Durchfahrt nur unter iranischer Kontrolle und gegen eine Gebühr. Vor dem Konflikt floss fast ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gasversorgung durch die schmale Wasserstraße. Angesichts steigender Energiepreise und innenpolitischen Drucks hatte Trump die Bombardierungen in der vergangenen Woche ausgesetzt. Zuvor hatte er gedroht, die "gesamte Zivilisation" des Iran zu zerstören, falls die Meerenge nicht wieder geöffnet werde.

GESPRÄCHE ÜBER LIBANON IN WASHINGTON

Unterdessen setzte Israel seine Angriffe im Libanon fort. Die Regierungen in Jerusalem und Washington sehen die Kampagne gegen die mit dem Iran verbündete radikal-islamische Hisbollah nicht als Teil der mit dem Iran vereinbarten Waffenruhe. Teheran beharrt jedoch darauf. In Washington sollten im Lauf des Tages Vertreter Israels und der libanesischen Regierung zusammenkommen, um das weitere Vorgehen zu erörtern. Die Regierung in Beirut hat faktisch keine Kontrolle über ⁠die Hisbollah-Miliz.

Bundeskanzler Friedrich Merz ermutigte den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zur Aufnahme direkter Friedensgespräche mit der libanesischen Regierung. In einem Telefonat mit Netanjahu sprach sich Merz nach Angaben eines Regierungssprechers dafür aus, die Kampfhandlungen im Süden des Libanon zu beenden. Die Hisbollah müsse die Waffen niederlegen, mahnte der Kanzler zudem.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)