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Wall Street mit Gewinnen - Mögliche weitere Friedensgespräche mit Iran

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Eine Flagge vor der Börse in New York.
Quelle: Adobe.com/Marco Warm

Nach dem erfreulichen Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag weiter zugelegt. Die Vereinigten Staaten und der Iran erwägen weitere Friedensgespräche, dies lässt die Hoffnung auf eine länger andauernde Waffenruhe am Persischen Golf steigen und die Ölpreise sinken.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg auf den höchsten Stand seit Anfang März. Zuletzt gewann er 0,31 Prozent auf 48.368 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,71 Prozent auf 25.564 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,48 Prozent auf 6.919 Zähler an, nachdem er bereits am Vortag die Verluste seit Beginn des Iran-Krieges ausgeglichen hatte.

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