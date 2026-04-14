Aktien New York
Wall Street mit Gewinnen - Mögliche weitere Friedensgespräche mit Iran
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Adobe.com/Marco Warm
Nach dem erfreulichen Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag weiter zugelegt. Die Vereinigten Staaten und der Iran erwägen weitere Friedensgespräche, dies lässt die Hoffnung auf eine länger andauernde Waffenruhe am Persischen Golf steigen und die Ölpreise sinken.
Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg auf den höchsten Stand seit Anfang März. Zuletzt gewann er 0,31 Prozent auf 48.368 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,71 Prozent auf 25.564 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,48 Prozent auf 6.919 Zähler an, nachdem er bereits am Vortag die Verluste seit Beginn des Iran-Krieges ausgeglichen hatte.
Das könnte dich auch interessieren
Börse am Morgen 10.04.2026Dax über 24.000 Punkte – Nemetschek plant Übernahmeheute, 07:49 Uhr · onvista
Märkte heuteCTS Eventim Insiderkäufe, Broadcom wächst, Tesla mit EU-Signalgestern, 10:58 Uhr · onvista
Vorbörse 13.04.2026Dax: Deutliche Verluste erwartet - Ölpreise ziehen angestern, 06:03 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxDie verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depotgestern, 12:37 Uhr · onvista
Inflation, Aktien, AnleihenWas J.P. Morgan für den Rest des Börsenjahrs erwartetgestern, 12:35 Uhr · onvista