Weiter heftige Kämpfe in libanesischem Grenzort

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - In der von Israels Armee umstellten südlibanesischen Ortschaft Bint Dschubail gibt es weiter heftige Kämpfe zwischen israelischen Soldaten und Kämpfern der Hisbollah-Miliz. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, es habe im Laufe des Tages wegen schweren Beschusses erhebliche Schäden gegeben. Nach Angaben der israelischen Armee wurden in der Nacht bei einem Angriff der Hisbollah in dem Grenzort Bint Dschubail zehn Soldaten teils schwer verletzt. Der Ort gilt als Hochburg der Hisbollah.

Demnach eröffneten drei Mitglieder der vom Iran unterstützten Miliz das Feuer auf israelische Soldaten. Die Angreifer seien getötet worden.

Aus Hisbollah-Kreisen hieß es, Kämpfer der Hisbollah hätten einen israelischen Panzer mit einer Selbstmordattacke angegriffen. Zuletzt habe es am Morgen Kontakt zu den eingeschlossenen Hisbollah-Mitgliedern gegeben, danach sei er abgerissen. In dem Ort sollen noch Dutzende Kämpfer eingeschlossen sein.

In Kürze sollen direkte Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon in den USA beginnen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten werden die libanesische Regierung und Israel direkte Gespräche auf politischer Ebene führen. Zunächst werden neben US-Außenminister Marco Rubio die libanesische Botschafterin in den USA, Nada Hamadeh Moawad, und der israelische Botschafter in Washington, Jechiel Leiter, daran teilnehmen./cir/DP/jha