Zurückhaltender Optimismus an den Börsen

Am Dienstag zeigen sich die Aktienmärkte insgesamt freundlich. Der DAX startet mit Aufschlägen in den Handel, auch der Euro Stoxx 50 notiert zum Handelsbeginn fester. Die US‑Indizes signalisieren vorbörslich überwiegend leichte Gewinne, während der Nikkei 225 den Handel in Tokio ebenfalls mit einem Plus beendet hat.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus stehen heute politische Signale aus Washington und Teheran. Beide Seiten erwägen eine weitere Gesprächsrunde, nachdem zuletzt spekuliert wurde, die militärischen Auseinandersetzungen könnten in eine zweiwöchige Waffenruhe münden. Für die Finanzmärkte besonders relevant ist dabei die Perspektive, dass die Straße von Hormus, ein zentraler Knotenpunkt des weltweiten Ölhandels, wieder dauerhaft offen bleibt. Entsprechend gaben die Ölpreise zuletzt nach, was konjunktursensible Branchen stützt und Inflationssorgen etwas dämpft.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen startet heute mit einem deutlichen Plus in den Handel. Anlass ist das Engagement des Unternehmens im Bereich Drohnenabwehr. Brandenburgs Ministerpräsident informiert sich heute am Standort Brandenburg an der Havel über das neu gegründete Gemeinschaftsunternehmen mit Ondas Autonomous Systems. Die politische Aufmerksamkeit unterstreicht die Relevanz des neuen Geschäftsfelds.

Nordex hingegen zeigt sich schwächer. Der Windanlagenbauer berichtete für das erste Quartal einen Rückgang des Auftragseingangs, während die durchschnittlichen Verkaufspreise pro Megawatt leicht zulegten. Das Management sprach von einem erwartungsgemäßen Jahresauftakt. Am Markt überwiegt dennoch eine zurückhaltende Einschätzung, insbesondere mit Blick auf das geringere Neugeschäft.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Coinbase Global Inc. Bull UN4KT8 5,16 117,46718 USD 2,88 Open End DAX® Bear UN5A7V 13,19 25293,755257 Punkte 18,07 Open End DAX® Bull UN6WGH 11,27 22925,355976 Punkte 21,3 Open End Nasdaq-100® Bear UG9TBQ 28,79 28860,877429 Punkte 7,45 Open End DAX® Bull UG2Y9M 22,38 26216,258296 Punkte 10,66 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.04.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Halliburton Company Call UN06FC 5,26 35,00 USD 4,38 16.09.2026 Broadcom Inc. Call UN02H1 0,54 600,00 USD 7,13 16.09.2026 Raiffeisen Bank International AG Put UN4ABF 1,71 40,00 EUR 6,86 17.06.2026 DAX® Call UG48BE 0,41 27000,00 Punkte 35,17 19.06.2026 Palo Alto Networks Inc. Call UN4Y3R 1,99 160,00 USD 4,22 16.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.04.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UN699M 4,98 22954,167076 Punkte 30 Open End Deutsche Telekom AG Long UG7C8S 3,48 24,262782 EUR 6 Open End Infineon Technologies AG Long HC284Z 1,19 32,203875 EUR 4 Open End DAX® Short UN2HU7 1,32 25324,631345 Punkte 15 Open End Tesal, Inc. Short UN0E1Y 3,25 411,159499 USD 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.04.2026; 10:00 Uhr;

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