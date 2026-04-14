Zurückhaltender Optimismus an den Börsen
Am Dienstag zeigen sich die Aktienmärkte insgesamt freundlich. Der DAX startet mit Aufschlägen in den Handel, auch der Euro Stoxx 50 notiert zum Handelsbeginn fester. Die US‑Indizes signalisieren vorbörslich überwiegend leichte Gewinne, während der Nikkei 225 den Handel in Tokio ebenfalls mit einem Plus beendet hat.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus stehen heute politische Signale aus Washington und Teheran. Beide Seiten erwägen eine weitere Gesprächsrunde, nachdem zuletzt spekuliert wurde, die militärischen Auseinandersetzungen könnten in eine zweiwöchige Waffenruhe münden. Für die Finanzmärkte besonders relevant ist dabei die Perspektive, dass die Straße von Hormus, ein zentraler Knotenpunkt des weltweiten Ölhandels, wieder dauerhaft offen bleibt. Entsprechend gaben die Ölpreise zuletzt nach, was konjunktursensible Branchen stützt und Inflationssorgen etwas dämpft.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Nordex hingegen zeigt sich schwächer. Der Windanlagenbauer berichtete für das erste Quartal einen Rückgang des Auftragseingangs, während die durchschnittlichen Verkaufspreise pro Megawatt leicht zulegten. Das Management sprach von einem erwartungsgemäßen Jahresauftakt. Am Markt überwiegt dennoch eine zurückhaltende Einschätzung, insbesondere mit Blick auf das geringere Neugeschäft.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Coinbase Global Inc.
|Bull
|UN4KT8
|5,16
|117,46718 USD
|2,88
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN5A7V
|13,19
|25293,755257 Punkte
|18,07
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6WGH
|11,27
|22925,355976 Punkte
|21,3
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bear
|UG9TBQ
|28,79
|28860,877429 Punkte
|7,45
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG2Y9M
|22,38
|26216,258296 Punkte
|10,66
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.04.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Halliburton Company
|Call
|UN06FC
|5,26
|35,00 USD
|4,38
|16.09.2026
|Broadcom Inc.
|Call
|UN02H1
|0,54
|600,00 USD
|7,13
|16.09.2026
|Raiffeisen Bank International AG
|Put
|UN4ABF
|1,71
|40,00 EUR
|6,86
|17.06.2026
|DAX®
|Call
|UG48BE
|0,41
|27000,00 Punkte
|35,17
|19.06.2026
|Palo Alto Networks Inc.
|Call
|UN4Y3R
|1,99
|160,00 USD
|4,22
|16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.04.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UN699M
|4,98
|22954,167076 Punkte
|30
|Open End
|Deutsche Telekom AG
|Long
|UG7C8S
|3,48
|24,262782 EUR
|6
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|HC284Z
|1,19
|32,203875 EUR
|4
|Open End
|DAX®
|Short
|UN2HU7
|1,32
|25324,631345 Punkte
|15
|Open End
|Tesal, Inc.
|Short
|UN0E1Y
|3,25
|411,159499 USD
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.04.2026; 10:00 Uhr;
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