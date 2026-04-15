24.000er Marke nun die entscheidende Unterstützung

Dax-Widerstand 24.400 24.500 Dax-Unterstützung 22.800 23.400

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax hält sich heute Vormittag oberhalb der 24.000er Marke, die Aufwärtsdynamik der vergangen Tage ist allerdings komplett verschwunden.

Dax-Ausblick:

Ein mögliches Kursziel der aktuell laufenden Aufwärtsbewegung liegt weiterhin im Bereich 24.300 bis 24.400 Punkte. Spätestens dort wäre dann zunächst wieder mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse zu rechnen. In Anbetracht der weiterhin sehr fragilen Situation im Iran-Krieg bleibt die Seitenlinie im aktuellen Marktumfeld weiterhin eine gute Option.

Bei einem erneuten Stundenschlusskurs unterhalb der 24.000er Marke müsste jederzeit mit dem Beginn einer neuen Verkaufswelle gerechnet werden. So lange diese Marke hält, bleibt der Bereich um 24.400 Punkte ein mögliches kurzfristiges Ziel.