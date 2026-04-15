Dax Chartanalyse 15.04.2026
24.000er Marke nun die entscheidende Unterstützung
onvista · Uhr
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
|Dax-Widerstand
|24.400
|24.500
|Dax-Unterstützung
|22.800
|23.400
Dax-Rückblick:
Der deutsche Leitindex Dax hält sich heute Vormittag oberhalb der 24.000er Marke, die Aufwärtsdynamik der vergangen Tage ist allerdings komplett verschwunden.
Dax-Ausblick:
Ein mögliches Kursziel der aktuell laufenden Aufwärtsbewegung liegt weiterhin im Bereich 24.300 bis 24.400 Punkte. Spätestens dort wäre dann zunächst wieder mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse zu rechnen. In Anbetracht der weiterhin sehr fragilen Situation im Iran-Krieg bleibt die Seitenlinie im aktuellen Marktumfeld weiterhin eine gute Option.
Bei einem erneuten Stundenschlusskurs unterhalb der 24.000er Marke müsste jederzeit mit dem Beginn einer neuen Verkaufswelle gerechnet werden. So lange diese Marke hält, bleibt der Bereich um 24.400 Punkte ein mögliches kurzfristiges Ziel.
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7E6C) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 15.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.653,10 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY9B00) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 15.04.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.450,99 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
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