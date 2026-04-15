ABB liefert Antriebstechnik für neues Kupferbergwerk in Australien

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ZÜRICH (dpa-AFX) - ABB hat einen Auftrag zur Lieferung von Antriebssystemen für das Eva Copper Mine Project in Queensland, Australien, erhalten. Der Auftrag sieht die Lieferung sowohl von getriebelosen als auch ringgetriebenen Mühlenantrieben vor, um eine effiziente Erzverarbeitung zu ermöglichen. Die neue Kupfermine soll jährlich rund 60.000 Tonnen Kupfer fördern, wie der Technologiekonzern am Mittwoch mitteilte. Der Auftrag wurde bereits im vierten Quartal 2025 verbucht, dessen Höhe bleibt indes ungenannt./cf/hr/AWP/men

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