Aixtron hebt Prognose wegen starker Nachfrage an

Berlin, 14. ⁠Apr (Reuters) - Eine unerwartet hohe Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik stimmt den Chipanlagenbauer Aixtron für das laufende Jahr zuversichtlicher. Das Unternehmen hob am Dienstag seine Prognose ‌an und rechnet 2026 nun mit einem Umsatz von rund 560 Millionen Euro in einer Spanne ⁠von plus/minus ⁠30 Millionen Euro. Aixtron hatte rund 520 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Auftragseingang kletterte im ersten Quartal auf rund 171 Millionen Euro gegenüber 132,2 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der Konzern aus ‌Herzogenrath weiter mitteilte.

Im abgelaufenen Jahresviertel verbuchte ‌Aixtron allerdings einen operativen Verlust (Ebit) von rund 22 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn ⁠von 3,3 Millionen Euro ausgewiesen. Der Umsatz halbierte sich ‌nahezu auf rund 59 ⁠Millionen Euro, lag damit den Angaben zufolge jedoch im Rahmen der eigenen Erwartungen. Als Grund für das schwache Abschneiden nannte das Unternehmen neben ‌dem geringen Umsatzvolumen einen ⁠Einmalaufwand im mittleren einstelligen ⁠Millionenbereich für eine Personalmaßnahme.

Aixtron hatte 2025 wegen einer mauen Nachfrage Einbußen bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Vorstandschef Felix Grawert betonte jedoch bereits im Februar bei der Vorlage der Jahreszahlen, dass das stärkste Wachstum im laufenden Jahr in der Optoelektronik erwartet werde.