AKTIE IM FOKUS: Erholung bei Hypoport mit mehr Schwung - Hoch seit Mitte März

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die von Hypoport vorgelegten Resultate haben am Mittwoch der Erholung der Aktien nicht im Wege gestanden. Diese wurde sogar beschleunigt, der Kurs sprang um fast zehn Prozent auf 89,20 Euro. Die Titel erreichten ein Vierwochenhoch und schafften es erstmals seit Mitte Januar, wieder über die 50-Tage-Durchschnittslinie zurückzukehren. Bei Anlegern ist diese Linie als kurz- bis mittelfristiger Trendindikator beliebt. Seit Ende März schon geht es bergauf vom zuvor erreichten Tief seit 2016.

Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen wurde von Hypoport im ersten Quartal mit 20,3 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau angegeben. Analyst Jochen Schmitt von der Privatbank Metzler hatte seine Erwartung für dieses Transaktionsvolumen Anfang April in einem Ausblick mit 19,75 Milliarden etwas tiefer gestapelt. Ein Händler berichtete denn auch von einem leicht positiven Ersteindruck. Mit Blick auf die deutliche Kurssteigerung wurde von ihm auf eine generell hohe Schwankungsbereitschaft der Aktien verwiesen./tih/men

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