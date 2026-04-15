AKTIE IM FOKUS: Schaeffler begehrt - Jefferies sieht Marge positiv

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Erholung bei Schaeffler geht am Mittwoch mit frischem Schwung weiter. Die Titel des Autozulieferers zogen am Vormittag um bis zu 8,4 Prozent an und erreichten mit 8,41 Euro ein Hoch seit Anfang März. Seit dem Tief, das Mitte März im Zuge der frühen Reaktionen auf den Iran-Krieg erreicht wurde, haben die Titel nun schon ein Drittel an Wert gewonnen.

Das Analysehaus Jefferies zog am Mittwoch positive Schlüsse aus frühen Angaben von Schaeffler zu den bald erwarteten Quartalszahlen. Analystin Vanessa Jeffriess wertete die angedeutete operative Gewinnmarge (Ebit) deutlich über den Erwartungen.

Aus einer Präsentation des Unternehmens ging hervor, dass der Erlös wohl währungsbedingt unter dem Vorjahresumsatz von 5,92 Milliarden Euro lag, die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern aber etwas über dem Vorjahreswert von 4,7 Prozent. Damit würde die Profitabilität in der oberen Hälfte der Zielspanne liegen, die für das Gesamtjahr auf 3,5 bis 5,5 Prozent lautet.

Analyst Ross MacDonald von der Citigroup geht in einem Kommentar davon aus, dass die Marge im ersten Quartal bei 4,8 bis 4,9 Prozent und damit über dem Analystenkonsens von 4,3 Prozent liegt. Das Management habe außerdem

seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt, was er positiv wertet. Vor dem Hintergrund historisch gewohnter Quartalsschwankungen sieht er Anzeichen für eine geringere Saisonalität und ein stabileres Finanzprofil./tih/men/nas