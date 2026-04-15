Allzeithoch im S&P 500? Banken liefern erneut solide Zahlen.

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Die Wall Street bleibt im Rally-Modus, tritt nach den starken Gewinnen der letzten Tage aber zunächst etwas auf der Stelle: Die Futures notieren leicht schwächer, nachdem der Nasdaq zehn Tage in Folge um gewaltige 10 Prozent gestiegen ist und der S&P 500 nahe am Allzeithoch handelt. Entscheidend ist, dass sich die Erholung zunehmend verbreitert. Neben Tech ziehen Finanzwerte und zyklische Sektoren mit, unterstützt von fallenden Ölpreisen und einem schwächeren Dollar. Die Berichtssaison liefert zusätzlich Rückenwind: Banken wie Bank of America, Morgan Stanley und PNC Financial überzeugen mit soliden Ergebnissen und vor allem moderaten Rückstellungen. Ein Signal für eine weiterhin robuste US-Wirtschaft und stabile Konsumausgaben. Auch bei Einzelwerten gibt es Bewegung: Snap überrascht mit besseren Quartalszahlen und kündigt gleichzeitig einen Stellenabbau von rund 16 Prozent an, um die Kostenbasis deutlich zu senken. Ein Schritt, der an der Börse positiv aufgenommen wird. Gleichzeitig bleibt der Technologiesektor, getrieben vom AI-Boom und starken Halbleiterwerten, der zentrale Motor der Rally.



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