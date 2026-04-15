ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Tesla auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Dollar
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Von zentraler Bedeutung sei die Frage, wie massiv die Investitionen für das Riesenprojekt Terafab und in das Geschäft mit Solarenergiesystemen hochgefahren werden müssten, schrieb Dan Levy am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Intel Aktie: +50% durch Tesla & KI-Boom – Hype oder Mega-Comeback?
gnubreWgestern, 16:30 Uhr · WH Selfinvest
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Tesla auf 'Neutral' - Ziel bleibt bei 352 Dollargestern, 07:20 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxDie verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot13. Apr. · onvista