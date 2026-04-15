ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für ASML auf 1300 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von ASML von 1285 auf 1300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ingo Wermann sprach am Mittwoch nach der Zahlenvorlage des Chipindustrie-Ausrüsters von einem guten Jahresauftakt trotz China-Schwäche./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
AKTIE IM FOKUS: ASML ins Minus gedreht - 'Mehr Optimismus für 2027 erwartet'heute, 14:53 Uhr · dpa-AFX
KI-Boom treibtASML erhöht Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartalheute, 05:32 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Volatilität durch den IrankriegSo navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheitheute, 12:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxDie verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot13. Apr. · onvista