ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 190 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Anhand der Informationen des Flugzeugbauers vor dessen Bericht für das erste Quartal geht Chloe Lemarie am Mittwoch davon aus, dass der üblicherweise im ersten Jahresviertel negative freie Barmittelfluss größere Abflüsse zeigen werde als sonst. Für Airbus Commercial rechnet sie mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von etwa 100 Millionen Euro./rob/ajx/jha/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Das könnte dich auch interessieren
AKTIE IM FOKUS: Drohnenfantasie gibt Heidelberger Druck erneut mächtig Schubgestern, 11:01 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Volatilität durch den IrankriegSo navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheitheute, 12:30 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDaxDie verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot13. Apr. · onvista