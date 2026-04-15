ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 190 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Anhand der Informationen des Flugzeugbauers vor dessen Bericht für das erste Quartal geht Chloe Lemarie am Mittwoch davon aus, dass der üblicherweise im ersten Jahresviertel negative freie Barmittelfluss größere Abflüsse zeigen werde als sonst. Für Airbus Commercial rechnet sie mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von etwa 100 Millionen Euro./rob/ajx/jha/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
Airbus (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Luft- und Raumfahrtindustrie
Ölpreisschock belastet MTU und Airbus deutlich13. Apr. · dpa-AFX
Ölpreisschock belastet MTU und Airbus deutlich
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Volatilität durch den Irankrieg
So navigieren Fondsmanager durch die Unsicherheitheute, 12:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Diese MDax-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalgestern, 13:45 Uhr · onvista
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Die verlässlichsten Dividenden-Aktien für dein Depot13. Apr. · onvista
Alle Premium-News