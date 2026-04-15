ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1515 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Entscheidend sei das Signal, dass die Kundennachfrage kurz- und mittelfristig anziehe, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach Geschäftszahlen des Chipausrüsters. Durch die Erhöhung der Jahresziele sieht er allerdings keine Impulse, da der Konsens bereits ambitionierter gewesen sei. Die operativen Gewinnerwartungen an das zweite Quartal dürften sogar etwas sinken./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / BST

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