14. ⁠Apr (Reuters) - Der Bankenausschuss des US-Senats wird nach Angaben vom Dienstag am 21. April eine Anhörung ‌zur Nominierung von Kevin Warsh als neuen Chef der Notenbank ⁠Fed ⁠abhalten. Damit bleibt den Senatoren weniger als ein Monat Zeit, um Warsh zu bestätigen, bevor die Amtszeit des amtierenden ‌Fed-Chefs Jerome Powell ‌ausläuft. Präsident Donald Trump dringt auf einen Nachfolger für Powell, ⁠der zu schnelleren Zinssenkungen bereit ist. ‌Warsh, der ⁠zuletzt an der Eliteuniversität Stanford tätig war, saß bereits von 2006 bis 2011 im ‌Direktorium der ⁠US-Notenbank. Er war ⁠während der Finanzkrise 2008 der wichtigste Verbindungsmann des damaligen Fed-Chefs Ben Bernanke zur Wall Street.

(Bericht von Ann SaphirBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)