Anhörung für designierten Fed-Chef Warsh am 21. April
14. Apr (Reuters) - Der Bankenausschuss des US-Senats wird nach Angaben vom Dienstag am 21. April eine Anhörung zur Nominierung von Kevin Warsh als neuen Chef der Notenbank Fed abhalten. Damit bleibt den Senatoren weniger als ein Monat Zeit, um Warsh zu bestätigen, bevor die Amtszeit des amtierenden Fed-Chefs Jerome Powell ausläuft. Präsident Donald Trump dringt auf einen Nachfolger für Powell, der zu schnelleren Zinssenkungen bereit ist. Warsh, der zuletzt an der Eliteuniversität Stanford tätig war, saß bereits von 2006 bis 2011 im Direktorium der US-Notenbank. Er war während der Finanzkrise 2008 der wichtigste Verbindungsmann des damaligen Fed-Chefs Ben Bernanke zur Wall Street.
(Bericht von Ann SaphirBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)