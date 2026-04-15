Frankfurt, 15. Apr (Reuters) - ⁠Nach der jüngsten Erholung ist den Anlegern an Europas Börsen die Zuversicht schon wieder ausgegangen. Der Dax gab am Mittwoch 0,2 Prozent nach, verteidigte aber die Marke von 24.000 Punkten. Der EuroStoxx50 sank rund ein halbes Prozent auf 5951 Zähler. Am Vortag hatte die Aussicht auf weitere Gespräche der USA mit dem Iran den Dax um 1,3 Prozent nach oben getrieben. "Die Kriegsparteien USA und ‌Iran kehren aller Voraussicht nach schon bald wieder an den Verhandlungstisch zurück, was die akute Gefahr einer weiteren Eskalation am Golf vorerst spürbar dämpft", kommentierte ActivTrades-Analyst Frank Sohlleder.

Nach der jüngsten Entspannung am Rohölmarkt ließ die Furcht vor Versorgungsengpässen ⁠im Nahen Osten ⁠die Ölpreise indes wieder leicht steigen. Die Nordseesorte Brent und die US-Sorte WTI verteuerten sich jeweils um 1,7 Prozent auf bis zu 96,38 und 92,82 Dollar je Barrel. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hielt den Anstieg aber weiter im Zaum. Gespräche zur Beendigung des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran könnten in den nächsten zwei Tagen in Pakistan wieder aufgenommen werden, hatte US-Präsident Donald Trump am Dienstag gesagt.

STRASSE VON ‌HORMUS WEITER IM FOKUS

"Es herrscht die berüchtigte Ruhe vor dem Sturm", konstatierte ‌Timo Emden, Analyst bei Emden Research. Anleger hofften auf beiden Seiten des Atlantiks auf einen unterschriftsreifen Friedensvertrag. "Gleichzeitig bleibt jedoch eine spürbare Skepsis bestehen."

Mit Spannung beobachteten Investoren weiter die Lage in der für den Energiehandel bedeutenden Straße von Hormus. Die US-Streitkräfte setzten nach eigenen Angaben ⁠die Blockade iranischer Häfen mittlerweile vollständig durch. "Die Wiederöffnung der Straße von Hormus liegt nicht allein in Trumps Hand", sagte SEB-Analyst ‌Ole Hvalbye. "Der Iran hat seine eigenen Überlegungen, und das Regime könnte ⁠es als strategisch sinnvoll erachten, den Schiffsverkehr auch nach einem Friedensabkommen weiterhin einzuschränken - sei es, um Reparationszahlungen zu erzwingen, Sicherheit zu gewährleisten oder einfach, um den USA im Vorfeld der US-Zwischenwahlen im November politischen Schaden zuzufügen."

HERMES STÜRZT AB - AIXTRON MIT RÜCKENWIND

Auf Unternehmensseite setzte der Krieg im Iran den Luxuskonzern Hermes unter Druck. Nach ‌enttäuschenden Quartalszahlen fielen die Aktien in der Spitze um 14 Prozent ⁠auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei ⁠Jahren. Der Vorstand machte für die schwache Entwicklung den Krieg im Iran verantwortlich, der die Verkäufe im Nahen Osten und durch ausbleibende Touristen auch in Europa belaste. Auch die Aktien des Gucci-Eigentümers Kering büßten rund zehn Prozent ein, nachdem der Konzern ebenfalls auf kriegsbedingte Belastungen verwiesen hatte.

Dagegen schossen die Titel von Aixtron nach einer Anhebung der Prognose um mehr als 16 Prozent auf den höchsten Stand seit fast 25 Jahren. Eine unerwartet hohe Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik stimmt den Chipanlagenbauer für das laufende Jahr zuversichtlicher. Das seien "eindeutig positive Nachrichten", kommentierte ein Händler.

Auch der Spezialmaschinenbauer ASML hob angesichts des wachsenden Bedarfs an hochmodernen Computerchips seine Wachstumsziele für das Gesamtjahr zum zweiten Mal binnen weniger Monate ⁠an. Anleger reagierten jedoch verhalten: Die Papiere gaben in Amsterdam leicht nach, da die Prognoseanhebung bereits erwartet worden war.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Patricia Weiß. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)