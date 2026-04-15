Bauer Media schließt Digitaleinheit - 160 Stellen betroffen

dpa-AFX · Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Bauer Media Group macht vorerst einen großen Teil seiner digitalen Verlagsaktivitäten dicht. In Deutschland seien im Zuge eines Maßnahmenpakets rund 160 Vollzeitstellen betroffen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Betrieb der Bauer Xcel Media Deutschland KG werde zum 30. September 2026 eingestellt. Für die Beschäftigten sollen Lösungen in Abstimmung mit dem Betriebsrat erarbeitet werden.

Das Unternehmen begründet den Schritt mit der fortschreitenden digitalen Transformation und unterschiedlichen Anforderungen in den Märkten. Technologische Entwicklungen sowie Veränderungen im Nutzungsverhalten und im Werbemarkt stellten das digitale Publishing vor neue Herausforderungen.

Bauer will seine Strukturen anpassen und sich stärker an den jeweiligen Marktanforderungen ausrichten. Ziel sei es, die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum im Publishinggeschäft zu schaffen./svv/DP/he

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