Bayerische Electrovac will mit Börsengang knapp 50 Mio Euro erlösen

München, 15. ⁠Apr (Reuters) - Der Börsengang des bayerischen Spezial-Verpackungsherstellers Electrovac soll bis zu 49 Millionen Euro einbringen. Das Unternehmen aus Salzweg bei Passau bietet bis zu 4,76 Millionen Aktien zu einem Preis von 7,80 ‌bis 10,20 Euro an, wie es am Mittwoch mitteilte. Die Papiere können von Freitag an bis zum 27. April gezeichnet ⁠werden, am ⁠30. April sollen sie erstmals im streng regulierten Prime Standard der Frankfurter Börse gehandelt werden. Rund 30 Millionen Euro vom Erlös kommen dem Unternehmen selbst zugute, das damit die Produktion im Ausland ausbauen will. Electrovac stellt hermetische Glas-Metall-Gehäuse her, ‌die wichtige Elektronik-Bauteile vor äußeren Einflüssen ‌schützen, etwa Airbag-Zünder, Satelliten oder Luftabwehrraketen.

Organisiert wird die Emission von der BankM und dem Bankhaus Metzler. In der Mitte der Preisspanne wird ⁠Eletrovac mit 144 Millionen Euro bewertet, rund 30 Prozent des ‌Unternehmens sollen nach dem Börsengang im ⁠Streubesitz sein.

Vorstandschef Dieter Thumfart setzt vor allem auf Nachfrage aus der Raumfahrt, der Rüstungs- und Autoindustrie: "Der Bedarf in unseren strategischen Zielmärkten Personal Safety und Aerospace & Defense ist ‌zweifellos da, und es gibt ⁠weltweit nur eine Handvoll Unternehmen, ⁠die über das Know-how und die Zertifizierungen verfügen, diesen zu bedienen." In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 (zum 31. März) erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 550 Mitarbeitern einen Umsatz von 89,5 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 10,5 Millionen Euro. Mittelfristiges Ziel ist ein Umsatz von 150 Millionen Euro.

(Bericht von Alexander Hübner, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)