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Bellevue Asset Management stärkt Vertriebsstruktur



15.04.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung vom 15. April 2026

Bellevue Asset Management stärkt Vertriebsstruktur

Florin Boetschi, der seit 2021 das Asien-Geschäft von Bellevue in Singapur erfolgreich aufgebaut hat, ist per Anfang 2026 zum Global Head of Distribution ernannt worden und treibt den Ausbau der globalen Vertriebsaktivitäten seither vom Hauptsitz in Zürich aus voran.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Vertriebsstruktur übernimmt Livia Zanini per 1. April 2026 die Funktion als Head of Sales Switzerland. In dieser Rolle verantwortet sie den Schweizer Markt und wird bestehende Kundenbeziehungen vertiefen sowie neue Vertriebskanäle erschliessen. Livia Zanini ist seit September 2024 bei Bellevue Asset Management in Zürich tätig. Sie verfügt über einen Master-Abschluss in Banking & Finance und ist CFA Charterholder.

Gleichzeitig baut Bellevue Asset Management seine Vertriebsorganisation konsequent aus und plant, das Team im Juli 2026 weiter zu verstärken.

Florin Boetschi kommentiert: «In meiner neuen Funktion liegt der Fokus darauf, unsere globalen Vertriebsaktivitäten mit zusätzlicher Dynamik voranzutreiben. Entscheidend ist dabei die Entwicklung unserer Aktivitäten in den einzelnen Kernmärkten. Livia hat sich seit ihrem Eintritt bei Bellevue in kurzer Zeit als wichtige Stütze unseres Vertriebsteams etabliert. In ihrer neuen Funktion wird sie eine zentrale Rolle dabei spielen, unsere Position im Schweizer Markt auszubauen.»

Livia Zanini ergänzt: «Ich freue mich sehr über die Ernennung und das damit verbundene Vertrauen. Der Schweizer Markt verlangt nach klar differenzierten Anlagelösungen. Genau hier setzen wir an: mit einem starken Fokus auf unsere aktiven Strategien in den Bereichen Healthcare sowie Aktien Schweiz und Europa. Gemeinsam mit dem Team werde ich alles daran setzen, diese Stärken im Markt konsequent zu nutzen.»

Kontakt

Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, 8001 Zürich,

Tanja Chicherio, +41 44 267 67 00, tch@bellevue.ch, www.bellevue.ch



Bellevue – Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 75 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 31. Dezember 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 5.3 Mrd.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Livia Zanini_Florin Boetschi

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