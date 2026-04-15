Bericht: Anthropic erhält Angebote mit 800-Milliarden-Bewertung
Bangalore, 15. Apr (Reuters) - Der KI-Entwickler Anthropic hat nach einem Medienbericht mehrere Investitionsangebote mit einer Bewertung von bis zu 800 Milliarden Dollar erhalten. Dies wäre mehr als doppelt so viel wie die aktuelle Bewertung, berichtete Business Insider am Dienstag unter Berufung auf Insider. Das Unternehmen hinter dem KI-Modell Claude widerstehe bisher den Angeboten für eine neue Finanzierungsrunde, meldete Bloomberg. Im Februar hatte Anthropic 30 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 380 Milliarden Dollar eingesammelt. Der Jahresumsatz liege mittlerweile bei über 30 Milliarden Dollar nach neun Milliarden Ende 2025. Das Unternehmen prüfe zudem einen möglichen Börsengang noch in diesem Jahr.
(Bericht von Anusha Shah. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)