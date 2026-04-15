Bericht: Anthropic erhält Angebote mit 800-Milliarden-Bewertung

Reuters · Uhr
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Bangalore, ⁠15. Apr (Reuters) - Der KI-Entwickler Anthropic hat nach einem Medienbericht mehrere Investitionsangebote mit einer Bewertung von ‌bis zu 800 Milliarden Dollar erhalten. Dies wäre mehr als ⁠doppelt ⁠so viel wie die aktuelle Bewertung, berichtete Business Insider am Dienstag unter Berufung auf Insider. Das Unternehmen hinter ‌dem KI-Modell Claude widerstehe ‌bisher den Angeboten für eine neue Finanzierungsrunde, meldete Bloomberg. Im ⁠Februar hatte Anthropic 30 Milliarden ‌Dollar bei einer ⁠Bewertung von 380 Milliarden Dollar eingesammelt. Der Jahresumsatz liege mittlerweile bei über 30 ‌Milliarden Dollar ⁠nach neun Milliarden Ende ⁠2025. Das Unternehmen prüfe zudem einen möglichen Börsengang noch in diesem Jahr.

(Bericht von Anusha Shah. Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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