Nach der deutlichen Vortagserholung hat dem Dax am Mittwoch zunächst die Kraft für weitere klare Gewinne gefehlt. Die Anleger dürften abwarten, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. In der ersten Handelsstunde schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,01 Prozent auf 24.042 Punkte. Damit behauptete er sich über der Marke von 24.000 Punkten.

Aixtron steigt zweistellig

Mit einem Zugewinn von über 14 Prozent war die Aixtron-Aktie mit Abstand der größte Gewinner im HDAX. Dank der überraschend starken Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik im ersten Quartal hob der Chipindustrie-Ausrüster seine Jahresziele an. Ein Händler sah die Mittelpunkte der neuen Zielspannen für Umsatz, Bruttomargen und operative Margen über den Erwartungen. Dies dürfte am Markt erst einmal positiv aufgenommen werden.

Die hohe Auftragsdynamik und der neue Ausblick könnten sich im Tagesverlauf allerdings als nicht ausreichend erweisen, um das zum Jahresauftakt schwache Margenprofil zu kompensieren, warnte er. In diesem Fall seien weitere Gewinnmitnahmen möglich. Solche hatte es bereits am Montag und Dienstag gegeben, auch weil die Investmentbank Oddo BHF ihre positive Anlageempfehlung gestrichen hatte. Begründet hatte Analyst Martin Marandon-Carlhian seine Neubewertung damit, dass die Aktie bereits einen sehr guten Geschäftsverlauf bis 2027 einpreise.

Belasten könnte zudem, dass gute Zahlen und der angehobene Quartalsausblick von Branchenprimus ASML die Anleger zunächst nicht überzeugten. Dagegen erwartet Citigroup-Experte Andrew Gardiner, dass der starke Auftragseingang in der Optoelektronik und der angehobene Umsatzausblick von Aixtron ausreichen, die leicht enttäuschende Entwicklung zum Jahresauftakt in den Hintergrund zu drängen. Auch Craig McDowell von der US-Bank JPMorgan rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie. Diese könnte sich nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie aber in Grenzen halten, gab UBS-Expertin Madeleine Jenkins zu bedenken. Vergangene Woche hatten die Aixtron-Titel mit 38,27 Euro ein Hoch seit Anfang 2024 erreicht.

Schaeffler im Fokus

Die Erholung bei Schaeffler geht am Mittwoch mit frischem Schwung weiter. Die Titel des Autozulieferers zogen im frühen Xetra-Handel um 6,6 Prozent an und erreichten über der 8-Euro-Marke ein Hoch seit Anfang März. Seit dem Tief, das Mitte März im Zuge der frühen Reaktionen auf den Iran-Krieg erreicht wurde, haben die Titel nun schon wieder 29 Prozent an Wert gewonnen.

Das Analysehaus Jefferies zog am Mittwoch positive Schlüsse aus einer Präsentation, die Schaeffler vorab zu den bald erwarteten Quartalszahlen verteilt habe. Die Analystin Vanessa Jefferies erwähnte dabei, dass die darin erwähnte operative Gewinnmarge (Ebit) deutlich über den Erwartungen liege. In der Präsentation wurde diese vor Sondereffekten auf 4,7 Prozent beziffert und damit über dem Mittelwert der Zielspanne, die für das Gesamtjahr bei 3,5 bis 5,5 Prozent liegt. (mit Material von dpa-AFX)