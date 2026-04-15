Bundesregierung: Weltbank-Krisenfonds für ärmste Länder ist wichtiger Schritt

Washington, 15. ⁠Apr (Reuters) - Die Bundesregierung stellt sich hinter die Pläne der Weltbank, den ärmsten Ländern wegen des Nahost-Krieges mit bis zu 100 Milliarden Dollar zu helfen. "Die Folgen des Krieges sind verheerend, die Weltwirtschaft wankt", sagte Entwicklungsministerin Reem Alabali ‌Radovan am Mittwoch in Washington zu Journalisten. Deswegen sei der neue Krisenfonds zu begrüßen, um die Folgen des Krieges abzumildern. "Das ist mehr als ⁠es aufgrund ⁠der Folgen der Corona-Pandemie gab, und es ist auch schneller." Die Weltbank habe also aus vorherigen Krisen gelernt.

Die Weltbank stellt schwer getroffenen Staaten in den kommenden 15 Monaten Finanzhilfen von 80 bis 100 Milliarden Dollar in Aussicht. Dies hatte Weltbank-Präsident Ajay Banga am Dienstag angekündigt. ‌In der Pandemie waren es etwa 70 ‌Milliarden Dollar. In den kommenden Monaten könnten zunächst 20 bis 25 Milliarden Dollar fließen, so Banga. Weitere 30 bis 40 Milliarden Dollar könnten in etwa ⁠sechs Monaten durch die Umschichtung bestehender Programme folgen.

SPD-Politikerin Alabali Radovan sagte, im ‌Libanon seien derzeit beispielsweise über eine ⁠Million Menschen im eigenen Land auf der Flucht. "Das Welternährungsprogramm hat schon prognostiziert, dass über 45 Millionen Menschen noch stärker jetzt unter Hunger leiden könnten aufgrund des Krieges."

Vizekanzler Lars Klingbeil sagte in ‌Washington, die vorläufige Waffenruhe der vergangenen ⁠Tage sei zu begrüßen. Jetzt müssten ⁠alle diplomatischen Kanäle genutzt werden. Die Bundesregierung werde prüfen, welchen Beitrag sie leisten könne zu einer nachhaltigen Waffenruhe.

Ende Februar hatten die USA und Israel den Iran angegriffen. Dieser hatte daraufhin mehrere Golf-Staaten attackiert. Die für den Welthandel besonders wichtige Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman ist weitgehend gesperrt. Derzeit wird nach Wegen gesucht, den Konflikt zu beenden und die Straße von Hormus wieder passierbar zu ⁠machen.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)