Dax-Anleger erneut vorsichtig - Fokus auf Bilanzen

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠15. Apr (Reuters) - Dax-Anleger schalten einen Gang zurück. Der deutsche Leitindex startete zur Wochenmitte 0,1 Prozent fester bei 24.063 Punkten. Am Vortag ‌hatte die Aussicht auf weitere Friedensverhandlungen der USA mit dem Iran in den ⁠kommenden Tagen ⁠den Dax um 1,3 Prozent nach oben getrieben. "Der Iran-Krieg bleibt zwar unterschwellig über die Energiepreise ein Thema, nimmt aber an Intensität ab", konstatierte Andreas Lipkow, ‌Analyst beim Broker CMC Markets. "Die ‌Investoren kehren langsam wieder zur Tagesordnung zurück und fokussieren sich auf die angelaufene Berichtssaison."

Bei ⁠den Einzelwerten schossen die Titel von Aixtron ‌um gut 14 ⁠Prozent auf den höchsten Stand seit fast 25 Jahren. Anleger bejubelten die Anhebung der Prognose am Vorabend. Der ‌Chipanlagenbauer hatte seine ⁠Umsatzprognose für 2026 auf ⁠rund 560 Millionen Euro in einer Spanne von plus/minus 30 Millionen Euro angehoben. Das seien "eindeutig positive Nachrichten", auch wenn diese bereits erwartet worden seien, kommentierte ein Händler.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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