Dax niedriger erwartet - Iran und US-Banken im Blick

Frankfurt, ⁠15. Apr (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche ‌Leitindex 1,3 Prozent höher bei 24.044,22 Punkten geschlossen. Für steigende Kurse an den europäischen Börsen ⁠und an ⁠der Wall Street sorgte die Aussicht auf weitere Friedensverhandlungen der USA mit dem Iran. Unterdessen sind die ersten offiziellen bilateralen Gespräche zwischen Israel und dem Libanon am Dienstag ohne ‌greifbares Ergebnis zu Ende gegangen.

Bundesfinanzminister ‌Lars Klingbeil will sich im Tagesverlauf in Washington am Rande der IWF-Frühjahrestagung vor der Presse äußern. ⁠Dabei dürfte es auch um die eingetrübten Perspektiven ‌für die Wirtschaft gehen. ⁠Der Internationale Währungsfonds hat seine Schätzungen für Deutschland deutlicher gekürzt als für andere Euro-Staaten.

Auf der Unternehmensseite geht es mit den Quartalsbilanzen ‌aus der US-Finanzbranche ⁠weiter. Nach uneinheitlichen Zahlen von ⁠Schwergewichten wie Goldman Sachs, Wells Fargo und JP Morgan legen zur Wochenmitte Morgan Stanley, Bank of America und Charles Schwab ihre Ergebnisse vor.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.044,22

EuroStoxx50 5.984,51

EuroStoxx50-Future 5.927,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 48.535,99 +0,7%

Nasdaq

S&P 500 6.967,38 +1,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 58.400,20 +0,9%

Shanghai 4.041,45 +0,4%

Hang Seng 26.063,69 +0,7%

(Bericht von Sanne Schimanski. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)