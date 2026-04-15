Dax stabilisiert sich – Aixtron erreicht Mehrjahreshoch

Der Dax hat sich am Mittwoch nach seiner deutlichen Vortageserholung stabil gezeigt. Angesichts der Vorschusslorbeeren am Dienstag blieben die Anleger an der Seitenlinie, denn noch ist unklar, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich zu einer weiteren Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran kommt.

"Solange es keine dauerhafte Lösung des Konflikts gibt und die Straße von Hormus nicht frei befahrbar ist, gibt es keine Grundlage für eine nachhaltige Markterholung", kommentierten die Experten der Landesbank Helaba.

Mit einem Plus von 0,09 Prozent auf 24.066 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Tag, womit er sich weiter klar über der Marke von 24.000 Zählern behauptete. Der MDax, der Index der mittelgroßen Börsenunternehmen, legte um 1,15 Prozent auf 30.887 Punkte zu. Im restlichen Europa wurden überwiegend Verluste verbucht.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor zur Wochenmitte 0,74 Prozent auf 5.940 Zähler und auch in London und Zürich schwächelten die Leitindizes. In den USA gab der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss leicht nach, während der technologielastige Nasdaq 100 sich weiter seinem Jahreshoch von Ende Januar und damit auch seinem Rekordhoch von Ende Oktober näherte.

Hoffnung auf Kriegsende – Märkte bleiben nervös

US-Präsident Donald Trump sagte dem US-Fernsehsender Fox News, dass er den Krieg im Iran kurz vor dem Ende sieht. In Pakistan "könnte in den nächsten zwei Tagen etwas passieren", hatte er davor der "New York Post" am Telefon gesagt, ohne weitere Details zu nennen. In Pakistan war am Wochenende eine erste Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Unbestätigten Medienberichten zufolge könnte bereits am Donnerstag ein weiteres Treffen folgen. Zwar ist Pakistans Premierminister aktuell für mehrere Tage in andere muslimische Vermittlerstaaten gereist, doch Armeechef Asim Munir traf unterdessen in Teheran zu Gesprächen ein. Der pakistanische Feldmarschall gilt als einer der einflussreichsten Vermittler zwischen den USA und dem Iran. Zudem drohte Irans Militärführung angesichts der US-Seeblockade der Straße von Hormus mit einer Wiederaufnahme von Angriffen.

"Insgesamt bleibt die Verunsicherung trotz der jüngst gestiegenen Zuversicht groß", schrieben die Experten der Landesbank Helaba. "Solange es keine dauerhafte Lösung des Konflikts gibt und die Straße von Hormus nicht frei befahrbar ist, gibt es keine Grundlage für eine nachhaltige Markterholung." Auch aus charttechnischer Sicht gebe es keinen Grund für eine Entwarnung, "da sich der Dax noch unterhalb wichtiger Widerstände in Form der 55-, 200- und 100-Tagelinie und des letzten Zwischenhochs aufhält".

Aixtron-Aktie überzeugt trotz schwachem Start

MDax-Spitzenreiter Aixtron stach nach Zahlen und einer Prognoseanhebung mit einem Kurssprung von 20,4 Prozent heraus. Damit war die Aktie so teuer wie zuletzt im Jahr 2001. Dass der Chipindustrie-Ausrüster aufgrund der überraschend starken Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik im ersten Quartal die Jahresziele anhob, drängte laut Citigroup-Experte Andrew Gardiner die leicht enttäuschende Entwicklung zum Jahresauftakt in den Hintergrund.

Das Management hebt deshalb die Jahreszielspannen für Umsatz und operative Marge an. Der im ersten Quartal erzielte Umsatz blieb derweil hinter den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten zurück. Anleger interpretierten das Gesamtpaket aber positiv - die Aktie legte am Mittwoch deutlich zu.

Drohnenabwehr-Projekt beflügelt Heidelberger Druck-Aktie

Der Titel von Heidelberger Druck knüpfte mit etwa plus sieben Prozent an seine Vortagsrally an. Am Dienstag war die im März aufgeflammte Rüstungsfantasie wieder aufgewärmt worden, weil das Unternehmen gemeinsam mit dem amerikanisch-israelischen Technologie-Partner Onberg Autonomous Systems in Brandenburg an der Havel den Betrieb aufnahm. Der dortige Standort soll zum führenden Kompetenzzentrum für Drohnenabwehr und autonome Sicherheitssysteme ausgebaut werden.

Angesichts der Kursdynamik hatten Händler schon am Vortag auf den verstärkenden Effekt durch Eindeckungen von Leerverkäufern hingewiesen.

Bei Schaeffler konnten sich die Aktionäre über eine weitere Erholung der Aktien um rund 6,2 Prozent freuen. Wie aus einer Präsentation zu einem Analystencall hervorgeht, rechnet der Auto- und Industriezulieferer für das erste Quartal mit einem leichten Anstieg der Ertragskraft. Laut dem US-Analysehaus Jefferies liegt die avisierte Profitabilität deutlich oberhalb der Erwartungen.

(mit Material von dpa-AFX)

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