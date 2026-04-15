Vorbörse 15.04.2026

Dax startet oberhalb von 24.000 Punkten in den Handel

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Mittwoch zunächst die weiteren Entwicklungen im Iran-Krieg abwarten. Indikationen sehen den Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start zwar leicht im Minus, aber noch knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zuletzt 0,1 Prozent tiefer auf 24.019 Punkte.

Anleger schauen gespannt darauf, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. Die Marktstimmung hatte sich zuletzt gebessert, auch wenn erste Gespräche ohne Ergebnis abgebrochen wurden. Im Kontext international wieder anziehender Kurse zeigt auch die Rückkehr des Dax über die 24.000 Punkte, dass angesichts einer anhaltenden Waffenruhe weiter an Entspannung geglaubt wird.

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USA: Gewinne an der Wall Street

Nach dem erfreulichen Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag weiter zugelegt. Die Vereinigten Staaten und der Iran erwägen weitere Friedensgespräche, dies lässt die Hoffnung auf eine länger andauernde Waffenruhe am Persischen Golf steigen und die Ölpreise sinken. Damit droht der Konjunktur weniger Schaden.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,66 Prozent auf 48.535,99 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,18 Prozent auf 6.967,38 Zähler an. Noch deutlicher nach oben ging es für den technologielastigen Nasdaq 100, das Plus belief sich auf 1,81 Prozent auf 25.842,00 Punkte. Mit den sinkenden Ölpreisen lassen gleichzeitig Inflationssorgen etwas nach, womit eine straffere Geldpolitik etwas unwahrscheinlicher wird. Davon profitierten die Aktien investitionsabhängiger Techkonzerne.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.535+ 0,66 Prozent
S&P 5006.967+ 1,18 Prozent
Nasdaq 23.639+1,96 Prozent

Asien: Gewinne

Die Börsen in Asien sind im Zuge wieder niedrigerer Ölpreise und Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg den zweiten Tag in Folge gestiegen. Der südkoreanische Leitindex Kospi kletterte im späten Handel um drei Prozent, der japanische Nikkei 225 stieg rund eineinhalb Stunden vor Handelsende knapp ein Prozent. Hongkongs Hang Seng Index legte 0,8 Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, zog um 0,2 Prozent an.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22556.955+ 1,90 Prozent
Hang Seng25.752+ 0,70 Prozent
CSI 3004.691+ 1,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,55- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,01+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,25+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1791- 0,31  Prozent
Dollar in Yen159,00+ 0,45 Prozent
Euro in Yen187,44+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent95,73 USD+ 0,17 Dollar
WTI91,56 USD+ 0,66 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 241 (253) EUR - 'OVERWEIGHT'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 96 (101) EUR - 'SELL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 274 (263) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 119 (131) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,50 (8) EUR - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)

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