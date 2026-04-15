Dax startet oberhalb von 24.000 Punkten in den Handel

Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Mittwoch zunächst die weiteren Entwicklungen im Iran-Krieg abwarten. Indikationen sehen den Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start zwar leicht im Minus, aber noch knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zuletzt 0,1 Prozent tiefer auf 24.019 Punkte.

Anleger schauen gespannt darauf, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. Die Marktstimmung hatte sich zuletzt gebessert, auch wenn erste Gespräche ohne Ergebnis abgebrochen wurden. Im Kontext international wieder anziehender Kurse zeigt auch die Rückkehr des Dax über die 24.000 Punkte, dass angesichts einer anhaltenden Waffenruhe weiter an Entspannung geglaubt wird.

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USA: Gewinne an der Wall Street

Nach dem erfreulichen Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag weiter zugelegt. Die Vereinigten Staaten und der Iran erwägen weitere Friedensgespräche, dies lässt die Hoffnung auf eine länger andauernde Waffenruhe am Persischen Golf steigen und die Ölpreise sinken. Damit droht der Konjunktur weniger Schaden.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,66 Prozent auf 48.535,99 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,18 Prozent auf 6.967,38 Zähler an. Noch deutlicher nach oben ging es für den technologielastigen Nasdaq 100, das Plus belief sich auf 1,81 Prozent auf 25.842,00 Punkte. Mit den sinkenden Ölpreisen lassen gleichzeitig Inflationssorgen etwas nach, womit eine straffere Geldpolitik etwas unwahrscheinlicher wird. Davon profitierten die Aktien investitionsabhängiger Techkonzerne.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.535 + 0,66 Prozent S&P 500 6.967 + 1,18 Prozent Nasdaq 23.639 +1,96 Prozent

Asien: Gewinne

Die Börsen in Asien sind im Zuge wieder niedrigerer Ölpreise und Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg den zweiten Tag in Folge gestiegen. Der südkoreanische Leitindex Kospi kletterte im späten Handel um drei Prozent, der japanische Nikkei 225 stieg rund eineinhalb Stunden vor Handelsende knapp ein Prozent. Hongkongs Hang Seng Index legte 0,8 Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, zog um 0,2 Prozent an.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 56.955 + 1,90 Prozent Hang Seng 25.752 + 0,70 Prozent CSI 300 4.691 + 1,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,55 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,01 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,25 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 95,73 USD + 0,17 Dollar WTI 91,56 USD + 0,66 Dollar

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 241 (253) EUR - 'OVERWEIGHT'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 96 (101) EUR - 'SELL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 274 (263) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 119 (131) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 7,50 (8) EUR - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)