Deutschland stellt 212 Millionen Euro für Sudan bereit
Berlin, 15. Apr (Reuters) - Deutschland stellt zur Linderung der Not im Sudan 212 Millionen Euro an humanitärer Hilfe zur Verfügung. Dies kündigte Außenminister Johann Wadephul am Mittwoch zum Auftakt einer internationalen Geberkonferenz in Berlin an. Ziel des Treffens ist es, Finanzierungszusagen von insgesamt mehr als einer Milliarde Dollar für das von einem Bürgerkrieg erschütterte Land zu sammeln. Der Konflikt, der in sein drittes Jahr gehe, werde mit äußerster Brutalität geführt und habe die größte humanitäre Katastrophe der Gegenwart ausgelöst, sagte Wadephul. Er rief andere Staaten, Organisationen und die Privatwirtschaft auf, sich an den Hilfen zu beteiligen.
(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)