Deutschland stellt 212 Millionen Euro für Sudan bereit

Berlin, ⁠15. Apr (Reuters) - Deutschland stellt zur Linderung der Not im Sudan 212 Millionen Euro ‌an humanitärer Hilfe zur Verfügung. Dies kündigte Außenminister Johann ⁠Wadephul ⁠am Mittwoch zum Auftakt einer internationalen Geberkonferenz in Berlin an. Ziel des Treffens ist es, Finanzierungszusagen von ‌insgesamt mehr als ‌einer Milliarde Dollar für das von einem Bürgerkrieg erschütterte ⁠Land zu sammeln. Der Konflikt, ‌der in ⁠sein drittes Jahr gehe, werde mit äußerster Brutalität geführt und habe die ‌größte ⁠humanitäre Katastrophe der Gegenwart ⁠ausgelöst, sagte Wadephul. Er rief andere Staaten, Organisationen und die Privatwirtschaft auf, sich an den Hilfen zu beteiligen.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)