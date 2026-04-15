Devisen: Eurokurs bleibt stabil unter 1,18 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nach jüngsten Kursgewinnen stabil gehalten. Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1790 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1780 (Dienstag: 1,1793) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8488 (0,8479) Euro.

Konjunkturdaten konnten dem Euro keine neue Richtung geben. In den USA war der Empire-State-Index des laufenden Monats, ein Stimmungsbarometer des Verarbeitenden Gewerbes der Region New York, trotz des Iran-Kriegs unerwartet stark gestiegen.

Im Fokus bleiben zur Wochenmitte vielmehr die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump sieht diesen kurz vor dem Ende. "Ich glaube, er ist fast vorbei", sagte er dem US-Fernsehsender Fox News.

"Die Entwicklungen im Nahen Osten und an der Straße von Hormus bleiben der treibende Faktor an den Finanzmärkten", schrieben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Mal dominierten Hoffnungen, mal Sorgen. Solange aber die Seeblockade anhalte und keine freie Durchfahrt gewährleistet sei, fehle die Grundlage für eine dauerhafte Entspannung.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86935 (0,86913) britische Pfund, 187,41 (187,33) japanische Yen und 0,9220 (0,9210) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.825 Dollar. Das waren rund 16 Dollar weniger als am Vortag./jkr/he