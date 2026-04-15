EQS-Adhoc: Circus Defence startet operatives Geschäft an militärischen Standorten
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Circus Defence startet operatives Geschäft an militärischen Standorten
15.04.2026 / 11:45 CET/CEST
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Circus Defence startet operatives Geschäft an militärischen Standorten München, 15. April 2026 – Die Circus Defence SE, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Circus SE (WKN: A2YN35 / XETRA: CA1), hat erstmalig ihre KI-Robotik-Technologie auf einem gesicherten Militärstützpunkt in Betrieb genommen.
Die Bundeswehr ist damit der erste aktive Kunde im Verteidigungssektor. Die Inbetriebnahme erfolgte früher als erwartet und nur drei Monate nach Auftragsvergabe.
Weitere Auslieferungen im Verteidigungssektor stehen unmittelbar bevor, darunter die bereits gestartete Integrationsarbeit für den Einsatz bei der ukrainischen Armee sowie der kürzlich bekannt gegebene Gewinn eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens für die litauischen Streitkräfte an der NATO-Ostflanke.
Investorenkontakt:
Elena Coles
Head of Investor Relations
Circus SE
E-Mail: ir@circus-group.com
Website: www.circus-group.com
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|St. Martin-Straße 112
|81669 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2308826
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