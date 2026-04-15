EQS-Adhoc: Circus Defence startet operatives Geschäft an militärischen Standorten

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EQS-Ad-hoc: Circus SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Circus Defence startet operatives Geschäft an militärischen Standorten

15.04.2026 / 11:45 CET/CEST
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Circus Defence startet operatives Geschäft an militärischen Standorten München, 15. April 2026 – Die Circus Defence SE, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Circus SE (WKN: A2YN35 / XETRA: CA1), hat erstmalig ihre KI-Robotik-Technologie auf einem gesicherten Militärstützpunkt in Betrieb genommen.

Die Bundeswehr ist damit der erste aktive Kunde im Verteidigungssektor. Die Inbetriebnahme erfolgte früher als erwartet und nur drei Monate nach Auftragsvergabe.

Weitere Auslieferungen im Verteidigungssektor stehen unmittelbar bevor, darunter die bereits gestartete Integrationsarbeit für den Einsatz bei der ukrainischen Armee sowie der kürzlich bekannt gegebene Gewinn eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens für die litauischen Streitkräfte an der NATO-Ostflanke.

Investorenkontakt:

Elena Coles
Head of Investor Relations
Circus SE

E-Mail: ir@circus-group.com
Website: www.circus-group.com

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15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Circus SE
St. Martin-Straße 112
81669 München
Deutschland
E-Mail:ir@circus-group.com
Internet:https://www.circus-group.com/for-investors
ISIN:DE000A2YN355
WKN:A2YN35
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2308826
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