EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Kreditgeber stimmen Fristverlängerung für Vorlage des testierten Jahres- und Konzernjahresabschlusses 2025 zu

EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge

Gerresheimer AG: Kreditgeber stimmen Fristverlängerung für Vorlage des testierten Jahres- und Konzernjahresabschlusses 2025 zu



15.04.2026 / 22:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Gerresheimer AG: Kreditgeber stimmen Fristverlängerung für Vorlage des testierten Jahres- und Konzernjahresabschlusses 2025 zu

Düsseldorf, 15. April 2026. Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer") hat mit ihren Kreditgebern eine Einigung hinsichtlich der Fristverlängerung zur Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 erreicht.



Die Schuldschein-Inhaber haben bis heute bereits mit einer Quote von 96 % des Gesamtvolumens von 870 Mio. EUR einer Fristverlängerung bis zum 30. September 2026 zugestimmt.



Mit ihren Bankenpartnern konnte die Gesellschaft eine Einigung über eine Fristverlängerung erzielen, die bei Erfüllung üblicher Bedingungen ebenfalls bis zum 30. September 2026 reicht. Darüber hinaus wurden wesentliche Kreditbedingungen zum Verschuldungsgrad bis einschließlich des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2026 ausgesetzt.

Ziel der Gesellschaft ist es weiterhin, den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 im Juni 2026 zu veröffentlichen.

_______________________

Ende der Insiderinformation

Kontakt Gerresheimer AG

Investor Relations

Guido Pickert

Vice President Investor Relations

T +49 211 6181 220

gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Medien

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

jutta.lorberg@gerresheimer.com Jutta LorbergHead of Corporate CommunicationT +49 211 6181 264

Ende der Insiderinformation

15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerresheimer AG Peter-Müller-Str. 3 40468 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49-(0)211/61 81-00 Fax: +49-(0)211/61 81-121 E-Mail: gerresheimer.ir@gerresheimer.com Internet: http://www.gerresheimer.com ISIN: DE000A0LD6E6 WKN: A0LD6E Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2309348

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2309348 15.04.2026 CET/CEST