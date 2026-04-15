EQS-Adhoc: HAMMONIA Schiffsholding AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025 liegt mit 0,8 Mio. EUR am unteren Ende der Ergebnisprognose

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HAMMONIA Schiffsholding AG: Vorläufiges Jahresergebnis 2025 liegt mit 0,8 Mio. EUR am unteren Ende der Ergebnisprognose



15.04.2026 / 18:34 CET/CEST

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Vorläufiges Jahresergebnis 2025 liegt mit 0,8 Mio. EUR am unteren Ende der Ergebnisprognose

Hamburg, den 15.04.2026 - Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses der HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55) zum 31.12.2025 hat sich heute herausgestellt, dass das vorläufige Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2025 mit 0,8 Mio. EUR (Vorjahresergebnis 5,1 Mio. EUR) am unteren Ende der prognostizierten Ergebnisbandbreite von 0,3 bis 5,0 Mio. EUR liegt.

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HAMMONIA Schiffsholding AG

Dr. Karsten Liebing

Vorstand

Neumühlen 9, 22763 Hamburg

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HAMMONIA Schiffsholding AG Neumühlen 9 22763 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 822 176-0 Fax: +49 40 822 176-427 E-Mail: ir@hammonia-schiffsholding.de Internet: www.hammonia-schiffsholding.de ISIN: DE000A0MPF55 WKN: A0MPF5 Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 2309266

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